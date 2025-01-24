AI Eğitim Botlarını Tuzağa Düşüren Bir Labirent Sistemi Geliştirildi

Aaron B. takma isimli bir geliştirici, yapay zeka eğitim botlarını hedef alan bir tuzak sistemi kurdu. Adını etobur bir bitki türü olan Nepenthes'ten alan bu yazılım, web tarayıcılarının (web crawlers) zamanını ve işlem gücünü boşa harcayarak içerik sahiplerini koruma altına alıyor.

Botların Gücünü Tüketmeye Başlıyor

Açık kaynaklı bir yazılım olan Nepenthes, AI eğitim botlarının web sitelerinden veri toplamak için kullandığı otomatik tarayıcıları ablukaya alıyor.

Sistemin linkine tıkladığınız zaman sonsuz, rastgele sayfa bağlantıları üretilmeye başlıyor. Tarayıcı bir bağlantıyı tıklayıp başka bir sayfaya yönlendirilse bile, yine aynı döngüye geri dönüyor.

Yapay zeka botları bu sayfalar arasında sürekli gezerek gücünü boşa harcıyor ve hiçbir faydalı bilgi elde edemeden yalnızca kaynaklarını kullanmış oluyor.

İzinsiz Kaynak Kullanımından Caydırma Çabası

Aaron B.'nin açıklamasına göre Nepenthes, "uçsuz bucaksız bir labirent" gibi çalışıyor. Tarayıcıların çıkış yolunu bulması neredeyse imkansız.

Web sitenizi korumak isterseniz Nepenthes'i bir savunma aracı olarak veya AI şirketlerini cezalandırmak için bir tuzak olarak kullanabilirsiniz.

Son yıllarda yapay zeka modellerini eğitmek için internetteki içeriklerin izinsiz taranması ve kopyalanması ciddi bir sorun haline geldi. Geliştirici, içerik sahiplerini koruma amacıyla bu yazılımı geliştirdiğini belirtiyor.

Klasik Tarayıcıların Gözünden Kaçan Detay

Nepenthes, klasik web tarayıcılarının mantıksız şekilde çalıştığını ve rastgele üretilen bu döngüleri fark edemediğini kanıtlayan bir sistem diyebiliriz. Ancak daha sofistike yapay zeka modelleri bu tuzaktan kaçmanın yollarını kısa zamanda bulabilir—tabii böyle bir sistemin varlığından haberdar edildikleri müddetçe.

Geliştiricinin dediğine göre, bu tarz yazılımlar gelecekte daha da gelişebilir ve içerik koruma için etkili bir araç haline getirilebilir.

Eğer siz de Nepenthes'i denemek isterseniz, yavaş yüklenmek üzere tasarlanan örnek bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.