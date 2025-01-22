Yapay Zeka Devleri 500 Milyar Dolarlık Stargate Projesini Duyurdu

OpenAI ve SoftBank, ABD'de yapay zeka altyapısı kurmak için 500 milyar dolarlık bir yatırım başlattı. Stargate adı verilen bu proje, önümüzdeki dört yıl içinde devasa veri merkezleri inşa etmeyi hedefliyor. Başkan Donald Trump, projenin ilk aşamasının başladığını duyurdu ve Teksas'ta ilk tesisin inşasının başladığını açıkladı. İşte detaylar!

ABD’de 500 Milyar Dolarlık Yapay Zeka Projesi Stargate Başladı

Proje kapsamında ilk etapta 100 milyar dolar harcanacak. Stargate, OpenAI ve SoftBank tarafından yönetiliyor. Ayrıca Oracle, MGX, Nvidia, Microsoft ve Arm gibi şirketler projeye teknoloji ve finansman desteği sağlıyor. Proje, 100.000 kişilik istihdam yaratmayı planlıyor.

Oracle kurucusu Larry Ellison, Stargate altyapısının sağlık sektöründe kullanılacağını belirtti. Yapılacak çalışmalar arasında yapay zeka ile bireyselleştirilmiş kanser aşıları geliştirilmesi ve hastaların sağlık kayıtlarının analiz edilerek teşhis süreçlerinin hızlandırılması da var.

Sam Altman ise bu yatırımın hastalıkların teşhis ve tedavisinde devrim yaratacağını ifade etti. Trump, projenin duyurusu sırasında Biden yönetiminin yapay zeka geliştirmelerine kısıtlama getiren kararını iptal etti. Bu iptal, yapay zeka geliştiricilerinin dört yıl boyunca federal denetim olmadan çalışmasına olanak tanıyor.

OpenAI, yapay genel zeka (AGI) üzerinde çalışmaya devam ediyor. Altman, AGI’nin kısa bir süre içinde geliştirilebileceğini savunurken, bu teknolojinin sağlık, eğitim ve enerji gibi birçok sektörde kullanılacağını belirtti. Ancak, uzmanlar büyük dil modellerinin AGI’ye ulaşmada yetersiz olabileceğini düşünüyor.

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