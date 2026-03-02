120Hz Ekranlı Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! 6 GB RAM'i Var

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Ai+, Pulse 2 isimli akıllı telefonu tanıttı. Böylece akıllı telefonun teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu. Pulse 2'de Unisoc tarafından geliştirilen bir işlemci bulunuyor. Akıllı telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğyile de dikkatleri üzerinde topluyor.

Ai+ Pulse 2'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 6,74 inç

: 6,74 inç Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 450 nit

450 nit İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 RAM: 4GB / 6 GB LPDDR4x

4GB / 6 GB LPDDR4x Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Batarya: 6.000m Ah

6.000m Ah Hızlı Şarj: 18W

18W Ana Kamera : 50 MP

: 50 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: I P64 sertifikası

P64 sertifikası Yazılım: Android 16 tabanlı NxtQuantum OS

Ai+ Pulse 2'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Ai+ Pulse 2, HD+ çözünürlük, 450 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Serinin bir önceki modeli olan Ai+ Pulse'ta ise 6,74 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı mevcut.

Ai+ Pulse 2'nin İşlemcisi Nasıl?

Ai+ Pulse 2 gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Önceki modelde sekiz çekirdekli Unisoc T615 işlemcisi tercih edilmişti.

Unisoc T7250, her ne kadar çok güçlü bir işlemci olmasa da sosyal medya uygulamalarını kullanma ve internette gezinme gibi aktivitelerin yanı sıra Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor.

Ai+ Pulse 2'nin Bataryası Kaç mAh?

Ai+ Pulse 2, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek batarya kapasitesi, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Akıllı telefon ayrıca 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Önceki modelde 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Yeni modelde batarya tarafında önemli bir artışın yaşandığını görüyoruz.

Ai+ Pulse 2'nin Kamera Özellikleri Neler?

Android 16 tabanlı NxtQuantum OS ile birlikte gelen Ai+ Pulse 2'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Pulse modelinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

Ai+ Pulse 2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Yeşil, mavi, pembe, mor ve siyah olmak üzere beş farklı renk seçeneği sunan Ai+ Pulse 2'nin 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü için 5.999 rupi (2.882 TL), 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 7.999 rupi (3.843 TL) fiyat etiketi belirlendi. Ai+ marka akıllı telefonlar Türkiye'de satılmıyor. Bu nedenden dolayı Pulse 2'nin de Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.

Editörün Yorumu

Ai+ Pulse 2'nin ucuz Android telefon satın almak isteyen kişiler için ideal bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. Çözünürlük her ne kadar günümüz standartlarına göre düşük olsa da telefonda 120Hz yenileme hızı bulunuyor. 64 GB'ın da depolama alanı için çok yetersiz olduğunu belirteyim. 128 GB bile artık uzun süreli kullanımda yetersiz kalabiliyor. Telefonun sosyal medya kullanmak, internetten gezinmek ve Temple Run gibi basit oyunlar oynamak için yeterli bir performans sunacağını düşünüyorum.