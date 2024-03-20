AIDS'e Yönelik Yeni Bir Tedavi Yöntemi: HIV'i Hücreden Ayırmak Mümkün mü?

Bilim insanları umut verici gen düzenleme denemesiyle HIV tedavisine bir adım daha yaklaştı. Hollanda'daki araştırmacılar, devrim niteliğinde bir gen düzenleme aracı olan CRISPR'ı kullanarak HIV tedavisinde potansiyel bir atılım gerçekleştirdiler.

Bu teknoloji bilim insanlarının DNA'nın belirli bölümlerini kesip çıkarmasına olanak tanıyor ve bu durumda enfekte hücrelerin içinde saklanan HIV virüsü hedef alınabiliyor. Henüz erken aşamalarda olsa da bu yöntem, virüsü sadece baskılayan mevcut ilaçların aksine, virüsü vücuttan tamamen yok etme imkânı sunuyor.

Uzmanlar Daha Fazla Araştırma ve Deneyler Yapılması Gerektiğini Savunuyor

Tıbbi bir konferansta sunulan çalışma şimdilik bir araştırmadan ibaret ve hastalardaki etkisini gözlemlemek için hâlâ daha fazla araştırmaya ve deneye ihtiyaç var. Uzmanlar, bu laboratuvar sonuçlarının uygulanabilir bir tedaviye dönüştürülmesinin zaman alacağını söylüyor.

Ancak bu, araştırılan tek CRISPR tabanlı yaklaşım değil. Bir başka şirket olan Excision BioTherapeutics, gönüllüler üzerinde hiçbir yan etki gözlemlenmeyen bir yıllık çalışmanın olumlu sonuçlarını bildirmişti. Yine de olumlu sonuçlar kadar olumsuz sonuçlar da olduğundan belli başlı kesimler bu deneylere karşı negatif bir yaklaşım sergiliyor.

İngiltere'deki Nottingham Üniversitesi'nde kök hücre ve gen terapisi teknolojileri üzerine çalışan Prof. Dr. James Dixon da bu aşamada temkinli davranılması gerektiğini belirterek, gerek deneylerin gerek araştırmaların üzerinde daha fazla çalışılması gerektiğini söyledi.

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