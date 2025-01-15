Sağlıkta Yeni Dönem: Aile Hekimi Raporu Ücretli Oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan bir kanunla birlikte, aile hekimliği ve sağlık hizmetleri alanında çeşitli düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeler kapsamında, bazı raporlar ücretli hale gelirken, muayene katılım paylarında da artışa gidildi. İşte detaylar!

Aile Hekimlerinden Alacağınız Bazı Raporlar Artık Ücretli

Yasayla birlikte, aile hekimlerinden alınan ehliyet gibi “özel amaçlı” raporlar artık belirli bir ücret karşılığında verilecek. Daha önce tüm raporlar ücretsizken, bu değişiklikle aile hekimleri sizden ücret talep edebilecek.

Ücretin ne olacağı ise şimdilik açıklanmazken, fiyatların illere göre değişkenlik gösterebileceğini hatırlatmakta fayda var. Bakanlıkça “ücretli” olduğu belirtilmeyen hizmetler ise eskiden olduğu gibi ücretsiz devam edecek.

Kanunla getirilen en dikkat çekici değişikliklerden biri de ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesine ilişkin katılım payının artırılması oldu. Mevcut uygulamada 2 TL olarak alınan katılım payı, 20 TL olarak yeniden düzenlendi.

Düzenleme, aile hekimlerine mesai saatleri dışında da ücretli şekilde hasta bakabilme hakkı da tanıyor. Sertifikası olan bazı aile hekimleri, akupunktur ve fitoterapi gibi uygulamaları yine mesai dışında yapabilecek. Ücret karşılığında verilen bu hizmetlerden elde edilen gelir, il sağlık müdürlüklerinin döner sermaye hesabına aktarılacak.

Toplanan meblağ, hem aile sağlığı merkezlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında hem de hekim ve sağlık çalışanlarının ek ödemelerinde kullanılabilecek.