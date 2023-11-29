Resmi Gazete'den Geçti: Aile ve Gençlik Fonu Kuruldu!

Yeni evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz 150.000 TL kredi verileceği vaadinin gerçekleştirilmesini sağlayacak Aile ve Gençlik Fonu kuruldu. Karar Resmî Gazete'den geçti.

Pilot uygulamanın deprem bölgesinden başlatılacağı yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi fırsatı Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasıyla başladı.

Krediyi sağlayacak fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere beş kişiden oluşacak.

Sağlanacak Fonlar Yıldan Yıla Değişkenlik Gösterecek

Fona başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı düşünülürken, kredi miktarında da yıldan yıla değişiklik yapılacak. Fonun kaynaklarının sağlanması ve düzenlenmesi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından üstlenecek.

Süreç boyunca fona yönelik veri ve bilgi içeren mali veriler, altışar aylık dönemler hâlinde kamuoyuna açıklanacak.

Henüz tam olarak şartları belli olmayan yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi fırsatının tüm detaylarının bu fonun kurulması ile birlikte yakında açıklanması bekleniyor.

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