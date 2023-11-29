Resmi Gazete'den Geçti: Aile ve Gençlik Fonu Kuruldu!
Yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi fırsatının sağlanacağı Aile ve Gençlik Fonu kuruldu. İşte Resmî Gazete'den geçen detaylar!
Yeni evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz 150.000 TL kredi verileceği vaadinin gerçekleştirilmesini sağlayacak Aile ve Gençlik Fonu kuruldu. Karar Resmî Gazete'den geçti.
Pilot uygulamanın deprem bölgesinden başlatılacağı yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi fırsatı Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasıyla başladı.
Krediyi sağlayacak fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere beş kişiden oluşacak.
Sağlanacak Fonlar Yıldan Yıla Değişkenlik Gösterecek
Fona başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı düşünülürken, kredi miktarında da yıldan yıla değişiklik yapılacak. Fonun kaynaklarının sağlanması ve düzenlenmesi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından üstlenecek.
Süreç boyunca fona yönelik veri ve bilgi içeren mali veriler, altışar aylık dönemler hâlinde kamuoyuna açıklanacak.
Henüz tam olarak şartları belli olmayan yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi fırsatının tüm detaylarının bu fonun kurulması ile birlikte yakında açıklanması bekleniyor.
Siber Zorbalık ve Akran Zorbalığı MEB Tarafından Müfredata Dahil Edildi!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), siber zorbalık ve akran zorbalığını müfredata dâhil etti. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan "okul temelli sosyal sorumluluk çalışmaları" dersi, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında seçmeli olarak 6, 7 ve 8.
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