Siber Zorbalık ve Akran Zorbalığı MEB Tarafından Müfredata Dahil Edildi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), siber zorbalık ve akran zorbalığını müfredata dâhil etti.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan "okul temelli sosyal sorumluluk çalışmaları" dersi, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında seçmeli olarak 6, 7 ve 8. sınıflarda 72 saati kapsayacak.

Yeni dersler, toplumsal değerler, ahlak, çevre, sürdürülebilirlik ve toplum sağlığı gibi konuları ele alarak öğrencilerin toplumsal duyarlılık ve sorumluluklarını geliştirmeyi amaçlıyor.

Hangi Üniteler Eklenecek?

6. sınıflara yönelik müfredatta "sosyal sorumluluk", "toplumsal farkındalık oluşturma", "toplumsal değerler ve ahlak", "çevre ve sürdürülebilirlik", "toplumsal sağlık" ve "sosyal yardımlaşma" konularına yer verilecek.

7. sınıflarda "toplum hizmeti ve gönüllülük" üniteleri, 8. sınıflarda ise "sosyal girişimcilik ve inovasyon" ile "küresel sorunlara bakış" üniteleri işlenecek.

Yeni müfredat kapsamında öğrencilerin sosyal sorumluluk, gönüllülük ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik eden projelerde yer almaları beklenecek.

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