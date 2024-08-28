Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Ücretsiz Kitap ve Dergi Okuyabileceğiniz Yeni Mobil Uygulama: Dijital Aile

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir süredir geliştirdiği yeni Dijital Aile isimli mobil uygulamasını iOS ve Android cihazlar için kullanıma sundu. Kullanıcılar, yeni uygulama ile birlikte yüzlerce kitap, dergi ve rehberleri ücretsiz olarak okuyabilecek. Detaylar haberde.

Djital Aile Uygulaması Binlerce Kitap, Dergi ve Makaleye Ev Sahipliği Yapıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni bir mobil uygulaması, bakanlığın gündem konularına ilişkin yüzlerce kitap, dergi ve rehberi bünyesinde bulunduruyor. Kullanıcılar, Dijital Aile platformu üzerinden çocuk, kadın, aile, sosyal yardımlar, sosyal hizmetler, sosyal politikalar gibi birçok kategoride yer alan dergi, kitap, broşür, rehber, bülten gibi onlarca içeriğe ücretsiz olarak erişebiliyor.

Görme engelli bireyler ve sesli kitap dinlemeyi seven kullanıcılar için sesli okuma özelliğini destekleyen uygulama ayrıca, kullanıcıların istedikleri materyalleri indirerek internet bağlantısı olmadan da içeriklere erişmelerine imkan tanıyor. Bu özellik sayesinde seyahat sırasında veya internet erişiminin kısıtlı olduğu durumlarda bile uygulamadaki içeriklere erişilebiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan Dijital Aile uygulamasını App Store ve Google Play’den ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Dijital Aile App Store uygulaması

Dijital Aile Google Play Store uygulaması

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