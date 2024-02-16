Yeni Bir Airbnb Vakası: Ev Sahibi, Müşterisinin Eşine Başka Kadınla Videolarını Gönderdi!

ABD'nin Mississippi eyaletinde yeni bir Airbnb olayı daha yaşandı. Shawn Mackey isimli bir adam, 9 - 11 Eylül tarihlerinde konaklamak için Pamela Fohler'in ev sahibi olduğu üç yatak odalı evi kiraladı.

Üç arkadaşıyla birlikte kalmayı planladığını söyleyen kiracı, ev sahibine akşam yemeği için başka arkadaşlarının da geleceğini evi kiraladıktan sonra söyledi. 567 dolar ödemeyi yaptıktan sonra iki farklı ev kuralını ihlal etmesi ve daha fazla kişinin geleceğini sonradan söylemesi ile ev sahibi ek ücret talep etti.

Fohler, evini kiralayan Mackey'e eve gelen her misafiri listeye kaydetmesini ve gelen kişilerin gece kalsa da kalmasa da ek ücret ödemesi gerektiğini belirtti. Mackey de bu durumu kabul etti ve Fohler'e gelecek olan misafir listesini gönderdi.

Ayrıca Mackey, ev sahibine e-posta ile şunları söyledi: "İçiniz rahat olsun, evinize büyük özen göstereceğiz."

Ev Sahibi Hakkında İlginç İddia

Airbnb'de ev sahibinin belirlediği kurallar sigara ve türevlerini kullanmayı, kayıtlı olmayan bir misafirin gelmesi/kalması, garaj kapısı önüne araç park etmeyi, aşırı gürültüyü, çıplak yüzmeyi ve "havuza işemeyi" yasakladı. Ek olarak ev sahibi, tesis dışı güvenlik kameraları konusunda da misafire uyarıda bulundu.

Ev sahibi Fohler, Mackey'in mesajına şu şekilde bir cevap verdi: "Merhaba Shawn, en fazla 8 misafir ağırlayabileceğiz. Bunun nedeni şehirdeki kısıtlamalar ve evimizin kapasitesidir. Konuk sayısını üçe katlayamayız. Geceyi geçirmeyenler de dahil olmak üzere her bir misafir için ayrıca bir masraf olacak."

Bu mesaj üzerine 45 dakika kadar bir süre cevap alamayan ev sahibi, tekrar müşterisini aradı ve komşuların aşırı gürültüden dolayı şikayet aldığını ve 15 dakika içerisinde evden çıkmalarını talep etti.

"Çok üzgünüm ama parti yok kuralını ihlal ettiniz, otoparkta küfür ederek ve bağırarak komşularımı rahatsız ettiniz ve izinsiz misafirleriniz var. Senden şimdi gitmeni istiyorum. Kalmanıza izin veremem, üzgünüm."

Bu durum karşısında Mackey, ev sahibiyle ilgili Airbnb'de olumsuz bir yorum bırakarak 502 dolarlık bir geri ödeme talep etti ancak bu talebi reddedildi. Çeşitli kural ihlalleri konusunda iddiaları yalanlayan Mackey, sadece bir misafirin fazladan geldiğini belirtti.

Müşteri ayrıca ev sahibi Fohler'in 17 Eylül'de kendisine mesaj atarak tehdit ettiğini söyledi. İddialara göre ev sahibini müşteriye attığı mesaj şu şekildeydi: "Merhaba Shawn, umarım iyisindir. Fotoğrafları ve videoları Teresa'ya ileteyim mi, yoksa sen mi göstermek istersin?"

Mesaj sadece bununla bitmiyordu. Aynı zamanda Fohler, Mackey'in eşine "Çantana bayıldım, nereden aldın?" şeklinde bir mesajla birlikte Mackey'in başka kadınla birlikte olduğu güvenlik kamerası görüntülerini gönderdi.

Tüm bunlar yaşanınca taraflar birbirine dava açtı. Mackey, "evliliğinin zarar gördüğü"nü iddia ederken Fohler de Mackey'e "aşırı duygusal sıkıntı", "kamuoyu önünde aşağılama" ve "zihinsel ıstırap" yaşattığına dair suçladı ve karşı dava açtı.