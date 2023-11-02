Airbnb Yasası Resmî Gazete'den Geçti: Değişiklikler Neler?

Airbnb ile kiralanan evleri hedef alan 'Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Dair Kanun' bugün Resmî Gazete'de yayınlandı. Bu kanunla birlikte artık konut kiralamaları için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alınması gerekecek.

Airbnb gibi kısa vadeleri ev kiralama işlemlerinin gerçekleştirildiği hizmetleri kapsayan bu düzenlemeye göre 100 günden az bir süre için gerçekleştirilen konut kiralamalarında kiralama sözleşmesi yapılması gerekecek ve bunun için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alınacak.

Bu izin belgesi işlemi valilikler aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Bu amaçla kiralanan ve kiralanacak evlere Bakanlığın yetkilendirdiği plaketler asılacak.

İzin Belgesiz Kısa Süreli Ev Kiralama Dönemine Son

Kişi ve kişilerce kiralanan konutların Airbnb ve benzeri platformlarda üçüncü bir kişiye daha kiralanması yasak olacak.

İzin belgesi almadan turizm amaçlı konut kiralayan kişilere her bir konut için 100.000 TL idari para cezası uygulanacak ve 15 günlüğüne konutunu kiralayamayacak. 15 günün sonunda izin belgesi alınmadan konut kiralamaya devam eden kişilere 500.000 TL idari para cezası uygulanacak ve bir sonraki tekrarda bu ceza 1.000.000 TL'ye çıkacak.

İzin belgesi olmadan konut kiralamaya çalışanların ilanlarına ev sahipliği yapan platformlar Bakanlık tarafından uyarılacak ve bu ilanların 24 saat içinde kaldırılması gerekecek. Söz konusu ilanlar kaldırılmadığı takdirde platforma konut başına 100.000 TL idari para cezası uygulanacak.

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