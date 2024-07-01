Dünyada Bir İlk: GPT-4o Destekli AirGo Vision Tanıtıldı!

Giyilebilir teknoloji pazarında önemli bir yenilik daha yolda. Solos, ChatGPT-4o ve kamera donanımına sahip yeni akıllı gözlük modeli AirGo Vision'ı duyurdu. Bu yeni gözlükler, Ray-Ban Meta Akıllı Gözlüklerine rakip olarak piyasaya sürülecek.

249.99 Dolardan Başlayan Fiyatlı AirGo Vision ve Özellikleri

AirGo Vision, eller serbest video kaydı ve yapay zeka sesli asistan özellikleri ile dikkat çekiyor. Solos’un mevcut akıllı gözlükleri sadece ses özelliği sunarken, bu yeni modelde kamera bulunacak ve OpenAI'nın yeni GPT-4o yapay zeka modeli sayesinde kamera, nesneleri tanıyıp gördüğünüz şeyler hakkında sorulara cevap verebilecek.

Ayrıca, AirGo Vision, Solos’un diğer gözlüklerinde bulunan değiştirilebilir çerçeve sistemine de sahip olacak. Böylece, kamera kullanımının uygun olmadığı durumlarda ya da farklı bir görünüm veya güneş gözlüğü istendiğinde çerçeveyi kolayca değiştirebileceksiniz. Ekstra çerçeveler 89 ile 129 dolar arasında bir fiyata satılacak.

Gözlükler ayrıca gelen aramaları veya e-postaları bildiren LED uyarı ışıkları ile donatılacak. Şirket, bu gözlüklerin Google Gemini ve Anthropic’in Claude yapay zeka modelleri ile de entegre edilebileceğini belirtiyor. AirGo Vision, sesli asistan üzerinden sorulara yanıt verecek şekilde tasarlanmış, ancak LED uyarı ışıkları dışında bir ekranı bulunmuyor.

Solos AirGo Vision, piyasaya çıkış fiyatı ve kesin bir çıkış tarihi henüz açıklanmasa da, 249.99 dolardan pahalı olması bekleniyor.

Temmuz ayında kamerasız modelin satışa sunulacağı ve 249.99 dolardan satılacağı belirtilirken, Meta’nın Ray-Ban akıllı gözlükleri ise halen 299 dolardan başlayan fiyatlarla satılmakta. AirGo Vision, giyilebilir teknoloji pazarında büyük bir yenilik ve rekabetin habercisi olarak dikkat çekiyor.