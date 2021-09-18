AirPods 3 Çıkış Tarihi Belli Olmuş Olabilir!

AirPods 3 çıkış tarihi açıklığa kavuşmuş olabilir. Yeni atılan bir iddiaya göre bir sonraki kablosuz kulaklığının üretimine şimdiden başlandı ve tedarikçiler ilk sevkiyatlar için harekete çoktan geçti. İddiada bunlara ek olarak ilk sevkiyatlarda yeterli ürün gönderilmediği bilgisine de yer verildi.

iPhone 13 etkinliğinin ardından DigiTimes'a açıklamada bulunan kaynaklar, üçüncü nesil AirPods'un üretim aşamasında olduğunu ve tedarikçilerin ilk sevkiyatları göndermeye çoktan başladığını söyledi. İddiaya göre ilk sevkiyatlarda gönderilen ürün yeterince fazla değildi ki bu da geçen gün gerçekleştirilen tanıtımda bir sonraki kablosuz kulaklığın neden tanıtılmadığını açıklıyor.

AirPods 3 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Üçüncü nesil Airpods'un ilk sevkiyatlarının yeterli bollukta olmaması, Apple'ın kulaklıktan bahsetmemesinin ana nedeni olabilir. İyi haber şu ki o zamandan bu yana sevkiyatlar devam etti ve 3. nesil AirPods, 2021 yılının sonuna doğru Apple kullanıcıları ile buluşabilir.

İddiaya göre ekim ayında ana planda Mac serisinin olduğu ikinci bir etkinlik düzenlenecek. 3. nesil AirPods'un o zaman ortaya çıkması bekleniyor. Bu ihtimalin dışında Apple'ın yeni kablosuz kulaklıkları tanıtabileceği bir yol daha bulunuyor. Şirket gelecek aylarda bir basın açıklaması yapabilir ve bu açıklamada üçüncü nesil AirPods'u tanıtabilir.

Bu ihtimal, önceki AirPods'ların tanıtımlarının da bu şekilde gerçekleştiği göz önüne alınacak olduğunda önemli ölçüde artıyor. Apple'ın yeni kablosuz kulaklık da bu yöntemle tanıtılabilir.

AirPods 3 Yenilikleri ve Fiyatı

AirPods 3'ün başlıca yenilikleri arasında ses kalitesi üzerinde yapılan iyileştirmelerin yer almasına kesin olarak bakılıyor. AirPods 3'ün başlangıç fiyatının ise 199 dolar olması bekleniyor.

AirPods 3 Sızıntılarından Yeni Kulaklık Yapıldı

Bu yılın başlarında yeni kablosuz kulaklıkla ilgili sızıntılardan yola çıkılarak yeni bir kulaklık tasarlandı. Tasarlanan kulaklık, üçüncü nesil AirPods'un tam olarak nasıl görüneceği hakkında kullanıcıları bilgilendirmede başarılı oldu.

Kulaklık Air60 TWS olarak adlandırıldı ve 45 dolar fiyat etiketi ile satılmaya başlandı. Kulaklık oldukça ayrıntılı bir biçimde tasarlandığından yukarıdaki bağlantıdan göz atılabilecek kablosuz kulaklığın AirPods 3 tasarımına göz atmak için büyük bir fırsat olduğunun altını çizmek gerekiyor.