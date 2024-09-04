Merakla Beklenen Yeni AirPods 4 iPhone 16 Serisi İle Birlikte Tanıtılacak: İşte Beklenen Özellikler

Apple'ın yaklaşan eylül ayı lansman etklinliği ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddialara göre şirket, merakla beklenen iPhone 16 serisi ile birlikte uzun bir süredir geliştirilen yeni AirPods 4 kablosuz kulaklık modelini de ilk kez sergileyecek. Detaylar haberde.

Yeni AirPods 4 İki Farklı Versiyonla Satışa Çıkacak!

Bilmeyenler için Apple, geçtiğimiz günlerde 9 Eylül tarihinde yeni bir lansman etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Söz konusu etkinliğin yıldızı tahmin edileceği üzere yeni iPhone 16 serisi olacak. Ancak bunula birlikte şirketin bir dizi yeni ürününü daha tanıtması bekleniyor. Bunlardan biri de şüphesiz markanın merakla beklenen yeni kablosuz kulaklık modeli AirPods 4.

Söz konusu etkinlikte iPhone 16 serisi, Apple Watch Series 10 ve Watch Ultra 3 ile birlikte sergilenecek yeni AirPods 4, iki farklı versiyon ile piyasaya sürülecek. Bu versiyonlardan biri daha uygun fiyatlı olmasına karşın daha temel özellikler sunarken, pahalı olan model daha fazla özelliğe ev sahipliği yapacak. İki versiyon arasında herhangi bir tasarım farkı bulunmazken, uygun fiyatlı ana modelin AirPods 2'nin, üst düzey modelin ise AirPods 3'ün yerini alması bekleniyor.

Yeni kablosuz kulaklığın, AirPods 3 hem de AirPods Pro’nun görünümünü birleştiren yeni bir tasarım çizgisine sahip olacağı iddia ediliyor. Buna göre cihaz, daha kısa saplı ve sade bir görünüme kavuşacak. Tasarımından ziyade daha çok teknik özellikleriyle öne çıkacak yeni modelin, Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisini ve MagSafe'i destekleyeceği, Cihazımı bul hizmeti için ise yerleşik hoparlörleri bünyesinde bulunduracağı söyleniyor.

Avrupa Birliği standarları gereği eski nesilden farklı olarak USB-C şarj çıkışına sahip olacak yeni kulaklıklardan ucuz versiyonun 129 dolardan, pahalı modelin ise 179 dolardan satışa sunulacağı iddia ediliyor.

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