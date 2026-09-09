Apple, Yeni Kablosuz Kulaklığı AirPods 5'i Tanıttı

Apple, yeni etkinliğinde en yeni kablosuz kulaklığı AirPods 5'i tanıttı. Kulaklık, bir önceki modele göre önemli gelişmelerle birlikte geliyor. ANC (Aktif Gürültü Engelleme) performansında önemli bir artış ile sesli görüşümelerde daha iyi ses yalıtımı sunacak şekilde tasarlanmış durumda.

AirPods 5'in Özellikleri Neler?

H2 çipi

Daha gelişmiş ANC performansı (Önceki nesle göre 1,5 kata kadar daha iyi engelleme)

Gerçek zamanlı çeviri

Daha doğal çalışan şeffaflık modu

Siri'nin yeni yapay zeka özelliklerine erişim

ANC etkinken 4 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte 20 saate kadar pil ömrü (Kablosuz şarj kutulu versiyon 5 saate kadar pil ömrü. Şarj kutusuyla 22 saati buluyor)

IP57 sertifikası (Toz ve suya karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılık)

AirPods 5'in H2 Çipi Neler Sunuyor?

Bilindiği üzere AirPods 4, H2 çipiyle birlikte piyasaya sürüldü. Bu modelde de yine H2 çipi yer almaya devam ediyor. Aslına bakacak olursanız yeni kulaklığın H3 çipiyle birlikte gelmesi bekleniyordu. Bu sayede gecikme süresinin önceki modele göre çok daha düşük olacağı ileri sürülüyordu. Ayrıca güç tüketimi açısından da daha verimli olması bekleniyordu fakat Apple, bu modelde de H2 çipi kullanmayı sürdürüyor.

AirPods 5'in ANC Performansında Artış Var mı?

AirPods 5, aktif gürültü engelleme açısından bir önceki modele göre daha 1,5 kata kadar daha iyi performans sergiliyor. Bu sayede dışarıdan gelen sesleri -örneğin otobüs, uçak, trafik- daha iyi şekilde bastırıyor. Müzik daha düşük ses seviyesinde dinlense bile etraftan gelen gürültü azaldığı için sesi açmaya çok fazla ihtiyacınız olmayabilir.

AirPods 5'in Gerçek Zamanlı Çeviri Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Apple, AirPods 5'te de gerçek zamanlı çeviri özelliğini desteklemeye başladı. Bu özellik, dil bariyerini ortadan kaldırıyor. Karşıdaki kişi hangi dilde konuşuyorsa algılanıp bu kullanıcının kendi diline çevriliyor. Daha sonra çeviri de kulaklık üzerinden duyulmaya başlanıyor.

AirPods 5, Siri ile Nasıl Çalışacak?

AirPods 5'in gelişmiş Siri özelliklerini kullanabilmesi için Apple Intelligence destekli bir iPhone gerekecek. Bu gereksinim karşılandıktan sonra sesli komut verilebilecek. Örneğin arkadaşınızın mesajda önerdiği şarkıyı çalabilecek ya da e-posta ile ilgili işlemler gerçekleştirmek mümkün olacak. Ayrıca Siri'ye başınızı sallayarak evet, sağa sola sallayarak hayır şeklinde cevap verebileceksiniz.

AirPods 5'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

AirPods 5'in standart sürümü 9 bin 999 TL, ses yüksekliğini kaydırarak ayarlama özelliğine sahip kablosuz şarj kutulu versiyon ise 11 bin 499 TL'ye sunulacak. Önceki modellerde olduğu gibi bu kulaklık için de lazer baskı ekleme seçeneği mevcut. Bu seçenek de ücretsiz olarak sunuluyor. Dileyen kişiler, lazer baskısız almayı da tercih edebiliyor.

Editörün Yorumu

AirPods 5'in kesinlikle tercih edilebilecek bir kablosuz kulaklık olduğunu düşünüyorum. Önceki kulaklığa göre gerek gürültü engelleme gerek diğer yönlerden önemli geliştirmelerle geliyor. Gerçek zamanlı çeviri gibi özellikler de oldukça önemli. Fakat benim asıl beklediğim model, kameralı AirPods. Apple'ın yapay zekası ile uyumlu olarak çalışacak olan bu cihazı büyük bir olasılıkla gelecek yılı beklememiz gerekecek.