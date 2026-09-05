CD Projekt Red'in Yıllardır Yapmadığını Bir Mod Geliştiricisi Yaptı

Cyberpunk 2077, ilk olarak Aralık 2020 tarihinde piyasaya sürüldü. O zamandan bu yana epey zaman geçti. Geliştirici CD Projekt Red, o zamandan bu yana pek çok güncelleme yayınladı ama bunların önemli bir kısmı, yeni özellikler sunmak yerine hata düzeltmelerine odaklanıyordu.

Oyun genel olarak birinci şahıs bakış açısıyla oynanıyor. Oysaki araba ya da motosiklet sürerken üçüncü şahısa geçiş yapılabiliyor. Oyuncular ise ilk çıktığı günden beri üçüncü şahıs yani TPS özelliğinin sadece araç sürerken değil, yaya hâlindeyken de kullanılabilmesini istedi ama CD Projekt Red, oyuncuların bu talebine hiçbir zaman karşılık vermedi. Şimdiyse bir mod geliştiricisi, neredeyse kusursuz bir TPS modu geliştirdi.

Cyberpunk 2077 İçin Geliştirilen TPS Modu Neler Sunuyor?

Şu ana kadar birçok TPS modu geliştirildi. Gelgelelim, bunlar pek de gerçekçi hissettirmiyorlardı. Genel olarak anime benzeri görüntüler ortaya çıkıyordu. Bu da oyunun sunduğu o gerçekçiliğin geri planda kalmasına sebep oluyordu. CybrDrake tarafından geliştirilen ve NexusMods üzerinde yayınlanan "Immersive Third Person - Best Of Both Worlds" isimli mod ise anime görünümünden uzak animasyonlarla geliyor.

Koşma, havada takla atma ve zıplama gibi animasyonlar, oyunun genel yapısıyla uyumlu görünüyor. Bir mağazaya gidip aldığınız kıyafetleri giydiğinizde bunları direkt üçüncü şahıs bakış açısı ile üzerinizde görebiliyorsunuz. Envanteri açmanıza ya da bir araba ve motosiklet gibi araçlar kullanmanıza gerek kalmıyor.

Cyberpunk 2077 İçin Hazırlanan Yeni TPS Modunun Sınırlamaları Neler?

Takdir edersiniz ki bu kadar kapsamlı bir modu tek başına geliştirmek, kolay bir şey değil. Bu modu kullanırken karşınıza çıkacak en büyük sınırlama ile çatışma anlarında karşılaşıyorsunuz. Bir silah çekildiğinde ya da çatışmanın ortasına atladığınızda oyun otomatik olarak birinci şahıs moduna geçiyor.

Ne yazık ki mod henüz dövüş ve silah kullanımı gibi durumlarda henüz üçüncü şahıs bakış açısını desteklemiyor. Bunlar için direkt birinci şahıs moda geçiyor. Çatışma sona erdikten sonra da tekrar üçüncü bakış açısına dönülüyor. Ayrıca karakterin yerdeki eşyaları almak için eğilme animasyonu bile var. Bu detaylarla son derece doğal görünüyor.

Cyberpunk 2077 İçin Geliştirilen Yeni TPS Modu Nasıl İndirilir?

Cyberpunk 2077 için geliştirilen "Immersive Third Person - Best Of Both Worlds" isimli modu indirip yüklemek için öncelikle bazı gereksinimleri karşılamanız şart. NexusMods üzerinden modun sayfasına gittikten sonra "Requirements" seçeneğine basın. Burada "Nexus requirements" bölümünü göreceksiniz. "Mod name" sütunundakilerin üzerine basıp indirip yüklemeniz gerekiyor.

Daha sonra modun sayfasına gidip "Files" bölümüne gidin. Burada iki seçenek göreceksiniz. Manuel olarak yüklemek isterseniz "manuel download", daha kolay kurum istiyorsanız "mod manager download" seçeneğine basabilirsiniz. Eğer manuel yüklemeyi seçtiyseniz dosyaları oyunun klasörüne bırakabilirsiniz. Ardından oyuna girebilirsiniz ama ilk seferde modun etkin olduğunu gösteren bir pencere çıkıyor. Ayrıca modu ilk kez kullanacak olanların tuş ataması gerekeceğini de not düşelim.

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse CybrDrake'in modundaki animasyonları şu ana kadarki anime görünümlü TPS animasyonlarından çok daha doğal buldum. Oyunun genel yapısıyla uyumlu bir iş çıkarılmış. CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'ye tam anlamıyla bir TPS modu ekleseydi muhtemelen böyle görünürdü. Tabii, geliştiricinin desteği sayesinde TPS modunda ateş etme ve dövüşme gibi özellikler de olurdu.

Editörün Notu: NexusMods ile Tamindir'in bir ilişkisi bulunmamaktadır. Burada yer alan dosyaların güvenilir olup olmadığını doğrulamak kullanıcıların sorumluluğundadır.