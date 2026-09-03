A101'de iPhone 17 Pro, Galaxy S26 ve iPhone 16 Plus Satılıyor

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A101'de her hafta çeşitli teknolojik ürünler satılıyor. Bunlar bazen bir akıllı televizyon olurken bazen tablet olabiliyor. Bu hafta ise iPhone ve Android telefonlar satılıyor. Bunlar arasında iPhone 17 Pro, iPhone 15, iPhone 16 Plus, Galaxy S26, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25, Galaxy Z Flip 7 FE ve Galaxy S25 FE dahil olmak üzere pek çok telefon bulunuyor.

A101'de iPhone 17 Pro ve iPhone 15'in Fiyatı Ne Kadar?

A101'de 3 Eylül 2026 itibarıyla iPhone 17 Pro'nun 256 GB depolama alanına sahip sürümü 108 bin 499 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 118 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefonda 3998 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Apple A19 Pro işlemcisine sahip alan cihazda 12 GB RAM mevcut. Telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1206 x 2622 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

iPhone 15'in 128 GB depolama alanına sahip sürümü 48 bin 299 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Apple A16 Bionic işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM mevcut. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1179 x 2556 piksel çözünürlük sunuyor.

A101'de iPhone 16 Plus ve Galaxy S26'nın Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 16 Plus'ın 512 GB depolama alanına sahip sürümü 85 bin 499 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1290 x 2796 piksel çözünürlük ve 2000 nit parlaklık sunuyor. Gücünü A18 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM mevcut.

Galaxy S26'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 57 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip cihaz, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2600 nit parlaklık sunuyor. Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 4.300 mAh batarya kapasitesine sahip cihaz 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

A101'de Galaxy S25 Ultra ve Galaxy S25'in Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy S25 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 74 bin 999 TL'ye satılıyor. Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisiden alıyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Galaxy S25'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 47 bin 299 TL'ye satılıyor. 6,2 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2600 nit parlaklık sunuyor. Cihazda Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor.

A101'de Galaxy Z Flip 7 FE ve Galaxy S25 FE'nin Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy Z Flip 7 FE'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 44 bin 499 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2640 piskel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 3,4 inç büyüklüğündeki ikinci ekranda ise 720 x 748 piksel çözünürlük mevcut. Cihazda ayrıca 4000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği yer alıyor.

Galaxy S25 FE'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 37 bin 799 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda 4900 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği mevcut.

A101'de Galaxy A57 ve Galaxy A56'nın Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy A57'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 26 bin 999 TL, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 31 bin 299 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED+ ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 5 megapiksel makro kamera ve 12 megapiksel ön kamera mevcut.

Galaxy A56'nın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 26 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda Exynos 1580 işlemcisi, 5000 mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor.

A101'de Galaxy A37 ve Redmi Note 15'in Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy A37'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 22 bin 499 TL, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 23 bin 999 TL'ye satılıyor. Cihazda 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 5 megapiksel makro kamera ve 12 megapiksel ön kamera bulunuyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1900 nit parlaklık sunuyor.

Redmi Note 15'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 15 bin 799 TL'ye satılıyor. Telefon gücünü Helio G100 Ultra işlemcisinden alıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3200 nit parlaklık sunuyor.

A101'de Redmi 15C'nin Fiyatı Ne Kadar?

Redmi 15C'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 12 bin 799 TL'ye satılıyor. Gücünü MediaTek'in Helio G81 Ultra işlemcisinden alan telefonda 6.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.