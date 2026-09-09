Yeni iPhone'ların Türkiye Fiyatı Açıklandı! iPhone 18 Pro Ne Kadar?

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Apple tarafından düzenlenen etkinlikte iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Duo tanıtıldı. Yapılan tanıtımın hemen ardından yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu. Peki, güçlü donanım ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan telefonlar ne kadar fiyata satılıyor?

iPhone 18 Pro'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

256 GB Depolama: 137 bin 999 TL

137 bin 999 TL 512 GB Depolama: 154 bin 999 TL

154 bin 999 TL 1 TB Depolama: 188 bin 999 TL

188 bin 999 TL 2 TB Depolama: 243 bin 999 TL

iPhone 18 Pro'nun 256 GB depolama alanına sahip sürümü 137 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü 154 bin 999 TL, 1 TB depolama alanına sahip sürümü 188 bin 999 TL, 2 TB depolama alanına sahip sürümü ise 243 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Yeni iPhone modellerinin satışa sunulması ile birlikte iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max, Apple'ın çevrim içi mağazasından satıştan kaldırıldı. Bu iki telefon şu anda bazı e-ticaret platformlarında satılmaya devam ediyor. İnternette şu anda iPhone 17 Pro'nun 256 GB depolama alanına sahip sürümü 97 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü 109 bin 999 TL, 1 TB depolama alanına sahip sürümü ise 123 bin 399 TL'ye satılıyor.

iPhone 18 Pro Max'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

256 GB Depolama: 149 bin 999 TL

149 bin 999 TL 512 GB Depolama: 166 bin 999 TL

166 bin 999 TL 1 TB Depolama: 200 bin 999 TL

200 bin 999 TL 2 TB Depolama: 255 bin 999 TL

iPhone 18 Pro Max'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü 149 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü 166 bin 999 TL, 1 TB depolama alanına sahip sürümü 200 bin 999 TL, 2 TB depolama alanına sahip sürümü ise 255 bin 999 TL'ye satılıyor.

İnternette şu anda iPhone 17 Pro Max'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü 108 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü 117 bin 999 TL, 1 TB depolama alanına sahip sürümü 141 bin 399 TL, 2 TB depolama alanına sahip sürümü 151 bin 699 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

iPhone Duo'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

256 GB Depolama: 229 bin 999 TL

229 bin 999 TL 512 GB Depolama: 246 bin 999 TL

246 bin 999 TL 1 TB Depolama: 280 bin 999 TL

280 bin 999 TL 2 TB Depolama: 335 bin 999 TL

iPhone Duo'nun 256 GB depolama alanına sahip sürümü 229 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü 246 bin 999 TL, 1 TB depolama alanına sahip sürümü 280 bin 999 TL, 2 TB depolama alanına sahip sürümü ise 335 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.