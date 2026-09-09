Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 tanıtıldı.

Apple, bugün merakla beklenen etkinliğini düzenledi. Şirket, lansmanda çok sayıda yeni ürününü tanıtırken giyilebilir teknoloji tarafını da boş bırakmadı. Bu kapsamda Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 de tanıtıldı. Peki markanın yeni akıllı saatleri ne gibi özellikler sunuyor? İşte merak edilen detaylar!

Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 Özellikleri Neler?

Özellik Apple Watch Series 12 Apple Watch Ultra 4 Kasa malzemesi 46 mm veya 42 mm alüminyum, titanyum ve seramik kasa seçenekleri (fiyatlar da buna bağlı olarak değişiyor) 49 mm Titanyum kasa Ekran Hep açık Retina ekran Hep açık Retina ekran Parlaklık 2000 nite kadar 3000 nite kadar Ekran teknolojisi OLED, LTPO3 OLED, LTPO3 Toparlanma sırasında kalp atış hızı değişkenliği Var Var Arka planda yüksek kalp atış hızı takibi Var Var EKG uygulaması Var Var Yüksek ve düşük kalp atış hızı bildirimleri Var Var Düzensiz ritim bildirimleri Var Var Düşük kardiyo fitness bildirimleri Var Var Kandaki oksijen uygulaması Var Var Uyku izleme Var Var Uyku apnesi bildirimleri Var Var Uyku skoru Var Var Sağlık özellikleri Kalp atış hızı, solunum hızı, bilekten sıcaklık, kandaki oksijen, uyku süresi ve KHD özellikleri Kalp atış hızı, solunum hızı, bilekten sıcaklık, kandaki oksijen, uyku süresi ve KHD özellikleri Bilekten sıcaklık algılama Var Var Döngü izleme Var Var Gelişmiş âdet dönemi tahminleri Var Var Doğurganlık dönemi tahminleri Var Var Geriye dönük yumurtlama zamanı tahminleri Var Var Perimenopoz ve menopoz desteği Var Var Apple Intelligence Var Var İşitsel Zekâ Var Var Siri AI Var Var Acil SOS Var Var Uluslararası acil arama Var Var Düşme algılama ve trafik kazası algılama Var Var Siren Yok Var Suya dayanıklılık 50 metreye kadar 100 metreye kadar Su aktiviteleri Yüzme, şnorkelle yüzme Yüzme, şnorkelle yüzme, tüple dalış, yüksek hızlı su sporları Derinlik göstergesi 6 metre 40 metre Su sıcaklığı sensörü Var Var GPS Hassas L1 GPS Çift frekanslı hassas GPS Hücresel bağlantı Hücresel bağlantı seçenekleri Cellular İşlemci S11 çip S11 çip Bilek çevirme hareketi Var Var Tek ve çift dokunuş hareketleri Var Var Siri AI desteği Var Var iPhone için Tam Konum Bulma Var Var Normal kullanımda pil ömrü 24 saate kadar 50 saate kadar Düşük Güç Modu’nda pil ömrü 38 saate kadar 84 saate kadar Hızlı şarj Yaklaşık 30 dakikada yüzde 0’dan yüzde 80’e; 15 dakika şarj ile 12 saate kadar kullanım Yaklaşık 45 dakikada yüzde 0’dan yüzde 80’e; 15 dakika şarj ile 18 saate kadar kullanım

Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 markanın akıllı saatler için özel olarak geliştirdiği Apple S11 çipinden güç alıyor. Hatta marka etkinlik sırasında bu donanıma fazlasıyla vurgu yaptı. Bunu biraz daha açarsak Apple S11 şirketin şimdiye kadarki en güçlü giyilebilir teknoloji çipi diyebiliriz.

Apple Watch Series 12 ve Watch Ultra 4 önceki nesle benzer bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Buna ek olarak yeniden tasarlanan sağlık verisi algılama sistemi sayesinde saatler artık kullanıcılara sağlık ve fitness ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler sunuyor. Bunu biraz daha açarsak yeni sistem kalp hızı verisini beş saniyede bir ölçüyor. Bu sıklık önceki Apple Watch modellerine kıyasla 60 kat artış anlamına geliyor. Saatler ayrıca kalp atış hızı değişkenliğini de beş dakikada bir takip ediyor.

Akıllı saatlere hazır olma adı verilen yeni bir özellik de eklendi. Bu özellik kullanıcıların günün ritmine nasıl ayak uyduracaklarını ve sağlıklarını nasıl koruyacaklarını daha iyi anlamalarını sağlıyor. Bunun dışında Ses Tanıma özelliği de mevcut. Bu sistem siren, alarm, kapı zili veya bebek ağlaması gibi kaçırmak istemediğiniz sesleri dinleyebiliyor. Aynı zamanda saatinizde bunlarla ilgili bildirim alabiliyorsunuz.

Apple Watch Series 12, 46 ve 42 mm ve Watch Ultra 4 ise 49 mm boyutlarıyla karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra iki modelde de OLED bir panel kullanılıyor. Bu sayede ekran içeriklerini net ve canlı bir şekilde görebileceksiniz. Ekran parlaklığı ise Watch Series 12’de 2.000 nit, Watch Ultra 4’te 3.000 nit olarak açıklandı. Bu iki değer de özellikle güneş altında ekranın görülememesi gibi sorunları yaşatmıyor.

Batarya tarafına gelirsek Apple Watch Ultra 4’ün biraz daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ürün normal kullanımda 50 saate kadar, düşük güç modunda ise 84 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Buna karşılık Watch Series 12’nin pili normal kullanımda 24 saate kadar, düşük güç modunda ise 38 saate kadar dayanabiliyor.

Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 Fiyatı Kaç TL?

Apple Watch Series 12’nin başlangıç fiyatı 27.999 TL olarak açıklandı. Daha güçlü özelliklere sahip olan Apple Watch Ultra 4 ise 75.999 TL’den başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Bu iki akıllı saat için de ön siparişler 12 Eylül’de ve genel satışlar ise 18 Eylül’de başlayacak.

Editörün Yorumu

Akıllı saatlere karşı çok fazla ilgim olmasa da Apple’ın bugün tanıttığı yeni modelleri beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle Apple Watch Ultra 4 gerçekten amiral gemisi diyebileceğim bir model olmuş. Bunun yanında Apple Watch Series 12 ise biraz daha uygun fiyatlı ve özellikleri biraz daha mütevazi. Bu da bütçesi kısıtlı kullanıcılar için gerçekten çok ideal bir seçenek olacak diye düşünüyorum.