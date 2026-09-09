Apple, Merakla Beklenen iPhone 18 Pro'yu Tanıttı

Apple, büyük bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlikte çok sayıda ürüne yer verildi. Şirketin kullanıcıların beğenisine sunduğu cihazlardan bir tanesi de iPhone 18 Pro oldu. Bu yeni model, özellikle güçlü işlemcisi ile ön plana çıkıyor. Gerek oyunlar gerek yoğun işlem gücü gerektiren uygulamalarda önceki nesle göre ortaya daha iyi performans koyuyor.

iPhone 18 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.3 inç

6.3 inç Ekran Çözünürlüğü: 1206 x 2622 piksel

1206 x 2622 piksel Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED İşlemci: Apple A20 Pro (6 çekirdekli CPU, Neural Accelerators özelliğine sahip 7 çekirdekli GPU, çift 16 çekirdekli Neural Engine, donanım hızlandırmalı ışın izleme)

Apple A20 Pro (6 çekirdekli CPU, Neural Accelerators özelliğine sahip 7 çekirdekli GPU, çift 16 çekirdekli Neural Engine, donanım hızlandırmalı ışın izleme) RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB Pil Ömrü: 36 saat video izleme

36 saat video izleme Hızlı Şarj: Kablolu yaklaşık 15 dakika yüzde 50, kablosuz yaklaşık 30 dakikada yüzde 50

Kablolu yaklaşık 15 dakika yüzde 50, kablosuz yaklaşık 30 dakikada yüzde 50 Ana Kamera: 48 MP (f/1.48, f/1.8, f/2.8 ve f/4.0 değişken diyafram seçenekleri)

48 MP (f/1.48, f/1.8, f/2.8 ve f/4.0 değişken diyafram seçenekleri) Ultra Geniş Açılı Kamera: 48 MP

48 MP Periskop Telefoto Kamera: 48 MP

48 MP Ön Kamera: 18 MP

18 MP Renk Seçenekleri: Vişne rengi, gümüş, açık mavi ve koyu gri

iPhone 18 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

iPhone 18 Pro, 1206 x 2622 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekrana sahip. Ekran boyutu, tek elle kullanıma çok uygun. Cebe koymayı ve taşımayı kolaylaştıracaktır. Çözünürlük ise yazıların, simgelerin, fotoğrafların net görünmesini sağlayacaktır.

Yüksek yenileme hızı, menüler arasında geçiş yapmaktan sosyal medyada kaydırmaya kadar hemen hemen her türlü işlemde akıcı bir deneyim sağlayacaktır. Ayrıca oyunlarda da ciddi faydası görülecektir. Bu arada Super Retina XDR OLED ekran sayesinde de derin siyahlar ve canlı renkler elde edilebileceğini not düşelim. Bu da özellikle film izlerken çok daha üst seviye bir deneyim sunacaktır.

iPhone 18 Pro'nun İşlemcisi Nedir?

iPhone 18 Pro'da Apple'ın A20 Pro işlemcisi mevcut. Bu işlemci, 2 nm üretim süreciyle geliştirildi. Hatırlatmak gerekirse iPhone 17 Pro'da A19 Pro kullanılmıştı. Bu da 3 nm üretim süreciyle geliştirilmişti. Yüksek olması, öncekinin daha iyi olduğunu düşündürebilir ama burada tam tersi bir durum söz konusu.

Bu değer küçüldükçe aynı alana daha fazla transistör sığdırmak mümkün hâle geliyor. Kolay mantık kurmak için işlemciyi fabrika, transistörleri ise fabrikada kurulu makineler olarak düşünebilirsiniz. Milyarlarca makine aynı anda sorunsuz şekilde çalışarak daha çok işlem gerçekleştirmeye olanak tanıyor. Üstelik bunu 3 nm üretim süreciyle geliştirilen A19 Pro'ya göre çok daha az güç tüketerek yapıyor.

Bu işlemci, Apple'ın yeni modelinin hem daha verimli hem de daha güçlü olmasını sağlıyor. iPhone 17 Pro zaten PUBG Mobile ve benzeri popüler mobil oyunlarda yüksek FPS değerlerini görmenizi mümkün kılıyordu. Bu yeni işlemcinin sunduğu performans sayesinde oyun oynamak ya da yoğun güç tüketen uygulamalarda zorlanmayacaktır.

iPhone 18 Pro'nun RAM ve Depolama Alanı Ne Kadar?

iPhone 18 Pro, bir önceki modelde olduğu gibi 12 GB RAM seçeneği ile geliyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. Apple'ın yazılım optimizasyonu sayesinde çok yüksek RAM kapasitesine sahip olmak gerekmiyor ama depolama alanına dikkat etmekte fayda var.

Hangi depolama alanını tercih edeceğinizi tamamen telefonunuzda ne kadar dosya, oyun ve uygulama tuttuğunuza göre karar vermeniz gerekiyor. Bulut depolama hizmeti kullanma gibi alışkanlığınız yoksa, oynamadığınız oyunları silmiyorsanız, yüksek çözünürlüklü videolar tutuyorsanız bir noktadan sonra 1 TB'lık ya da 2 TB'lık depolama alanına bile ihtiyacınız olabilir ama çok yüksek boyutlu dosya barındırmayıp gereksiz uygulama ve oyunları siliyorsanız 256 GB bile yeterli olacaktır.

iPhone 18 Pro'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Depolama Seçeneği Türkiye Fiyatı 256 GB 137 bin 999 TL 512 GB 154 bin 999 TL 1 TB 188 bin 999 TL 2 TB 243 bin 999 TL

iPhone 18 Pro, 137 bin 999 TL'den başlayan fiyata satılacak. Bu sürüm, 256 GB depolama alanı ile beraber geliyor. 512 GB'lık alana ihtiyacı olanların 154 bin 999 TL, 1 TB'lık alan tercih edenlerin 188 bin 999 TL, 2 TB'lık versiyon isteyenlerinse 243 bin 999 TL harcama yapması gerekecek.

Editörün Yorumu

iPhone 18 Pro'da yer alacak işlemcinin farkının özellikle uzun süreli kullanımda hissedileceğini düşünüyorum. Yüksek verimliliği sayesinde önceki nesle göre aynı işlem için daha az güç tüketerek bataryanın daha uzun süre boyunca dayanmasını sağlayacak. Tabii, tek artısı işlemcisi de değil. Ekran teknolojisi gibi birçok avantajı daha bulunuyor. Bunlar onu uzun bir süre boyunca telefon değiştirmeyi düşünmeyenler için mantıklı bir seçim hâline getiriyor.