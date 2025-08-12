AirPods iOS 26 Sayesinde Yabancı Dil Sorununu Çözüyor

Apple, çok sık ülke değiştiren kullanıcılarını sevindirecek bir özelliği AirPods kulaklıklarına getirecek. iOS 26'nın en son geliştirici beta sürümünde keşfedilen yeni bir görsele göre; AirPods Pro (2. nesil) ve AirPods (4. nesil) gibi yeni nesil modellere canlı çeviri özelliği geliyor.

AirPods Canlı Çeviri Özelliği Nasıl Aktifleştiriliyor?

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, yalnızca AirPods'ların gövde kısımlarına aynı anda basarak yüz yüze çeviri yapabiliyor. Çeviriler anlık olarak gerçekleşiyor. Yani karşınızdaki bir kişi başka bir dilde konuşmaya başladığında AirPods'lar söylenenleri direkt olarak kendi dilinizde duymanızı sağlıyor.

iOS 26 ile gelen canlı çeviri özelliği, FaceTime ve Mesajlar gibi uygulamalarda sesli ve yazılı çeviri imkânı sunuyor. Böylece hem yazılı, hem de işitsel olarak kolayca iletişim kurabiliyorsunuz.

Yapay Zekâ Destekli iPhone Gerekli Olabilir

Canlı çeviri, giyilebilir teknolojinin en üst nimetlerinden biri olduğu için ciddi bir donanım istiyor. En düşük gecikme süresi ve doğru çeviri için; özelliğin sadece AirPods kulaklıklarla değil, Apple Intelligence adlı yapay zekâ sistemlerini destekleyen iPhone modelleriyle birlikte kullanılma gereksinimi olabilir.

Apple Intelligence Destekleyen iPhone Modelleri

Apple Intelligence özelliği, sadece A17 Pro çipine ve daha yeni A18 serisi çiplere sahip olan iPhone'larda mevcut. Bu nedenle, yeni olmayan iPhone modellerinin canlı çeviri özelliğinden faydalanması pek mümkün değil. Apple Intelligence özelliğini destekleyen iPhone modelleri: