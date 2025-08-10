iPhone 17 Zamlı Fiyatına Rağmen iPhone 16'dan Daha Uyguna Gelecek

ABD merkezli teknoloji devi Apple, uzun bir süredir iPhone serisine zam yapmamakta direniyor. Şirket zaman zaman bazı modellerde ve üst seçeneklerde fiyat artışına gitmiş olsa da son dönemde telefonlarının başlangıç fiyatlarını korumayı başardı. Ancak bu durum iPhone 17 serisinde değişebilir.

İddialara göre Apple, iPhone 17 serisi ile birlikte akıllı telefonlarına zam uygulayacak. Şirket bunun yanı sıra cihazlarının uzun bir süredir eleştirilen standart depolama alanlarında da iyileştirmelere gidecek. İlginç olan ise yeni telefonların bu senaryoda zamlı fiyatlarına rağmen iPhone 16 serisinden daha uygun olmaları. İşte detaylar!

iPhone 17 Modellerinin Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Apple'a yakınlığı ile bilinen bazı analistlere göre, iPhone 17 serisi 50 dolarlık bir fiyat artışıyla satışa sunulabilir. Buna göre yeni telefonların başlangıç fiyatı şu şekilde olacak:

iPhone 17: 849 dolar

849 dolar iPhone 17 Air: 949 dolar

949 dolar iPhone 17 Pro: 1.049 dolar

1.049 dolar iPhone 17 Pro Max: 1.249 dolar

Yukarıdaki fiyatlar, iPhone 16 modellerinin başlangıç fiyatından 50 dolar daha fazla olsa da yeni modeller kağıt üzerinde seleflerinden daha uyguna gelebilir. Nitekim Apple'ın fiyat artışı ile birlikte bazı modellerinin standart depolama alanlarını yükselteceği öne sürülüyor. Bu da temel olarak iPhone 17 modellerinin aynı depolama alanlarında iPhone 16 cihazlarından daha uygun fiyatlı olmasına neden oluyor.

iPhone 17 Pro modeli üzerinden basit bir örnek verelim. İddialara göre bu cihaz 1.049 dolarlık bir başlangıç etiketinin yanı sıra, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 16 Pro Max gibi 256 GB'lık standart depolama alanına sahip olacak. Her ne kadar telefonun selefi iPhone 16 Pro'nun başlangıç fiyatı 999 dolar olsa da aynı modelin 256 GB'lık versiyonu 1.099 dolardan alıcı bulduğu için iki cihaz arasından iPhone 17 Pro daha uyguna gelecek.

Eğer iddialar doğruysa benzer bir durum serinin diğer modelleri için de geçerli olabilir. Ancak telefonlara zam geleceği neredeyse herkes tarafından doğrulansa da depolama artışının her modelde uygulanıp uygulanmacağı konusunda henüz net bir fikir birliği yok. İlerleyen günlerde konu hakkında daha fazla detayın gün yüzüne çıkmasını bekliyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.