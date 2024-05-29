AirPods Pro 2 Kullanıcılarını Sevindiren Gelişme!
Apple kablosuz kulaklığı AirPods Pro 2 için yeni bir güncelleme yayınladı. İşte AirPods'lar için güncel sürüm numaraları ve yayınlanan güncellemenin detayları!
Güncelleme denildiğinde Apple kullanıcılarının ilk aklına gelen iPhone yani iOS güncellemeleri oluyor. Akıllı saatinden HomePod'a kadar birçok ürünü için güncelleme yayınlayan Apple kulaklıklarını da ihmal etmiyor. Bu kapsamda Airpods Pro 2 için yeni yazılım güncellemesi yayınlandı.
AirPods Pro 2 için Yeni Güncelleme Çıktı
Sürüm numarası 6.5.7 (6F7) olarak belirlenen güncelleme AirPods Pro 2'nin hem Lightning hem de USB-C sürümü için kullanılabilir durumda. Tabii söz konusu bir kulaklık olduğu için güncellemenin kapsamını tahmin etmek zor değil: Hata düzeltmeleri ve birtakım iyileştirmeler.
AirPods modelleri için güncel yazılım sürüm numaları (bu güncelleme hariç) şu şekilde;
- AirPods Pro (2. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu (USB-C): 6B34
- AirPods Pro (2. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu (Lightning): 6B34
- AirPods Pro (1. nesil): 6A321
- AirPods (3. nesil): 6A321
- AirPods (2. nesil): 6A321
- AirPods Max: 6A325
- AirPods (1. nesil): 6.8.8
Sahte AirPods Nasıl Anlaşılır? Tespit Etme Yöntemleri
Sahte AirPods nasıl anlaşılır? Bu rehberimizde sahte AirPods tespit etme yöntemlerini sizlerle paylaşıyoruz. İşte pek çok kullanıcının merak ettiği detaylar!
AirPods'unuzun güncel olup olmadığını kontrol etmek için Ayarlar > Bluetooth yolunu takip ettikten sonra AirPods'unuzun yanındaki "i" butonuna dokunmanız ve yazılım sürüm numarasına bakmanız yeterli.