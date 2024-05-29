AirPods Pro 2 Kullanıcılarını Sevindiren Gelişme!

Güncelleme denildiğinde Apple kullanıcılarının ilk aklına gelen iPhone yani iOS güncellemeleri oluyor. Akıllı saatinden HomePod'a kadar birçok ürünü için güncelleme yayınlayan Apple kulaklıklarını da ihmal etmiyor. Bu kapsamda Airpods Pro 2 için yeni yazılım güncellemesi yayınlandı.

AirPods Pro 2 için Yeni Güncelleme Çıktı

Sürüm numarası 6.5.7 (6F7) olarak belirlenen güncelleme AirPods Pro 2'nin hem Lightning hem de USB-C sürümü için kullanılabilir durumda. Tabii söz konusu bir kulaklık olduğu için güncellemenin kapsamını tahmin etmek zor değil: Hata düzeltmeleri ve birtakım iyileştirmeler.

AirPods modelleri için güncel yazılım sürüm numaları (bu güncelleme hariç) şu şekilde;

AirPods Pro (2. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu (USB-C): 6B34

AirPods Pro (2. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu (Lightning): 6B34

AirPods Pro (1. nesil): 6A321

AirPods (3. nesil): 6A321

AirPods (2. nesil): 6A321

AirPods Max: 6A325

AirPods (1. nesil): 6.8.8

AirPods'unuzun güncel olup olmadığını kontrol etmek için Ayarlar > Bluetooth yolunu takip ettikten sonra AirPods'unuzun yanındaki "i" butonuna dokunmanız ve yazılım sürüm numarasına bakmanız yeterli.