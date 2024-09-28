AirPods Pro 3 Kalp Doktoru Olacak: Peki Nasıl?

Bu ayın başlarında düzenlenen 'It's Glowtime' etkinliğinde vitrine çıkması beklenen ürünlerden biri de AirPods Pro 3 idi. Ancak, şirket kablosuz kulaklığı pas geçerek 2022'de piyasaya sürdüğü AirPods Pro 2 için işitme cihazı özelliğini vitrine çıkardı.

Görünüşe göre AirPods Pro 3'ün biraz daha geç çıkacak olmasının ardından heyecanlandıran bazı nedenler var. Son raporlar, şirketin yaklaşan kablosuz kulaklığının önemli bir sağlık özelliğiyle geleceğini ortaya koyuyor. Peki, bu özellik ne ve nasıl çalışacak?

AirPods Pro 3 Kalp Hastalıklarını Tespit Edebilecek

Apple, akıllı saatlerindeki sağlık özelliklerini şimdi de kablosuz kulaklıklarına getirmek için kolları sıvadı. Bu kapsamda şirketin yaklaşan AirPods Pro 3 ve Powerbeats Pro kulaklıklarında kalp atış hızı ölçme sensörü mevcut olacak. Böylece, ürünler kullanıcıların kalp atış hızlarını ölçebilecek.

Kulaklığın tüm yetenekleri bunlarla sınırlı olmayacak. Eğer sızıntılar gerçeği yansıtıyorsa, AirPods Pro 3 ve Powerbeats Pro modelleri kulak kanalındaki mikrofonları sayesinde temel düzeyde bradikardi (anormal derecede düşük kalp hızı) ve taşikardi (anormal derecede yüksek kalp hızı) gibi kalp rahatsızlıklarını tespit edebilecek.

Daha karmaşık durumları da tespit edebilecek yeteneklere sahip olacağı belirtilen AirPods Pro 3 modelinin önümüzdeki yıl kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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