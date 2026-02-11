Kameralı AirPods Pro 4 Yolda Olabilir! Yeni İddia Ortaya Atıldı

Apple'ın bir sonraki kablosuz kulaklığı AirPods Pro 4 büyük bir merakla beklenmeye devam ederken önemli bir gelişme daha meydana geldi. Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan kameralı AirPods söylentisi giderek daha güçlü bir ihtimale dönüşüyor. Daha önceki sızıntılarıyla güven kazanan bir isim, yeni cihazda yer alan kameranın çevrede neler olduğunu görmeye yardımcı olacağını öne sürdü.

AirPods Pro 4'ün Kamera Özelliği Nasıl Çalışacak?

Kamera söz konusu olduğunda akıllara genellikle fotoğraf çekme gibi eylemler gelir ancak AirPods Pro 4'te yer alacak olan kameranın temel amacı bundan çok daha farklı olacak. İddiaya göre teknoloji devi, bu kameraları fotoğraf çekmek için değil, kulaklığın çevre farkındalığı kazanması yani etrafta neler olup bittiğini görmesi için kullanılacak.

Şimdilik bu kamera hakkında daha fazla detay paylaşılmadı ancak yeni cihazın bu kamera ile neler sunacağı hakkında birkaç tahminde bulunulabilir. Bilindiği üzere mevcut AirPods Pro'da şu an dokunmatik kontroller bulunuyor. Kullanıcının bir işlem gerçekleştirmek için AirPods Pro'ya mutlaka dokunması gerekiyor ancak yeni kameralarla birlikte söz konusu zorunluluktan da kurtulacak. Kullanıcılar, elini kulaklığın yakınında hareket ettirerek çalan bir şarkıyı durdurup tekrar oynatma gibi işlemler gerçekleştirebilecek.

Bu temel işlevin yanı sıra daha pek çok avantajı olması bekleniyor. Mevcut kamera sayesinde AirPods Pro'nuz çevredeki nesneleri tanımlayabilecek ve bunlarla ilgili sorularınızın yanıt bulması için Apple'ın yapay zekasına veri sağlayacak. Böylece günlük hayatta karşınıza çıkan çeşitli binalar, tabelalar hakkındaki sorularınıza yanıt bulabilmeniz muhtemel. Örneğin bilmediğiniz bir dilin yaygın olarak kullanıldığı ülkeye seyahat ettiğinizde tabeladaki yazıları hızlıca çevirebilmeniz size ciddi avantaj sağlayabilir.

Bir diğer avantajını sağlık tarafında görebiliriz. Yeni nesil kulaklık, kulak içindeki damarlardan kalp atış hızı ve vücut ısısı ölçümü yapma gibi bir görev de üstlenebilir. Aslında Apple'ın özellikle son birkaç yıldır sağlık tarafına olan eğilimini göz önünde bulundurduğumuzda son derece yüksek bir ihtimal olarak görünüyor.

AirPods Pro 4'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Sızıntı kaynağı her ne kadar fiyatın aynı kalacağını söylese de yeni özellikleri göz önünde bulundurduğumuzda bu pek mümkün görünmüyor. AirPods Pro 3 şu anda global pazarda 249 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Türkiye'de ise 13.999 TL'ye denk geliyor. Önceki sızıntılara göre AirPods Pro 4'ün fiyatının ise yüzde 20'lik bir zamla birlikte 299 doları bulacak. Türkiye'deki ek vergiler ve bu yapılacak artışı göz önünde bulundurduğumuzda AirPods Pro 4'ün Türkiye'ye 16 bin TL'den daha düşük bir fiyatla gelmesi pek de mümkün değil.