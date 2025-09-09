AirPods Pro 3 Tanıtıldı! Gelişmiş Özellikleriyle Fark Yaratıyor

Apple'ın merakla beklenen en yeni ürünleri, Awe Dropping isimli etkinlikte tanıtıldı. Bu etkinlikte öne çıkan ürünler arasında iPhone 17 serisi, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 yer aldı. Sahnenin ilk yüzü ise AirPods Pro 3 oldu. Bununla birlikte AirPods Pro 3'ün özellikleri, fiyatı ve tasarımı da tamamen açıklığa kavuştu.

AirPods Pro 3 Özellikleri

Apple kullanıcılarının uzun zamandır beklediği AirPods Pro 3, H3 çipi ile geliyor. Bu yeni çip, önceki nesle kıyasla özellikle ses ve aktif gürültü engelleme performansını daha da üst seviyeye çıkarıyor, ses kalitesini iyileştiriyor, daha iyi bağlantı sunulmasına yardımcı oluyor. Bunlara ek olarak, daha iyi güç verimliliği ile daha uzun pil ömrü elde edilmesine olanak tanıyor.

Apple, yeni kulaklığında önceki nesle kıyasla 2 kat daha gelişmiş aktif gürültü engellemesi performansı sunuyor. IP57 sertifikasına sahip. Bu, kulaklığı belirli bir seviyeye kadar suya, tere ve toza karşı dayanıklı yapıyor.

Yeni kulaklık, sağlık özelliği ile ön plana çıkıyor. Kalp atış hızını izleme özelliği, AirPods Pro 3'ü sadece bir kulaklık olmaktan çıkarıp sağlık takibi yapan bir cihaza dönüştürüyor.

AirPods Pro 2'de yer alan fiziksel eşleştirme düğmesi, AirPods Pro 3'te kaldırılıyor ve bunun yerine dokunmatik bir deneyim sunmaya odaklanılıyor. Apple, bu adımla birlikte daha sade bir görünüm sunuyor. Ayrıca bu modelde şarj kutusu daha küçük hâle gelirken kulaklıklar da daha rahat bir deneyim elde ettiriyor.

AirPods Pro 2'de mevcut olan işitme yardımı özelliği, AirPods Pro 3'te de yer almaya devam ediyor. Bu modelde de işitme testi sayesinde duymakta zorlandığınız frekanslara göre kişiselleştirilmiş bir ses profili oluşturup AirPods Pro 3'ü bir tür işitme cihazı olarak kullanabilirsiniz.

Aktif gürültü engelleyici açıkken 8 saate kadar pil ömrü sunuyor. İşitme cihazı özelliği etkinleştirildiğinde ise 10 saate kadar kullanım süresi elde edilebiliyor.

AirPods Pro 3 ile gelen bir diğer önemli özellik, canlı çeviri yapılmasına olanak tanıyor. Apple Intelligence ile çalışan bu özellik etkinleştirildikten sonra konuşan kişi farklı bir dilde konuşmaya başladığında söylenenler gerçek zamanlı olarak sizin dilinize çevriliyor. Bu sayede söylenen her şeyi ana dilinizde duyuyorsunuz. Böylelikle arada dil engeli olmadan yabancı kişilerle iletişim kurabiliyorsunuz.

AirPods Pro 3 Fiyatı

AirPods Pro 3 için 13.999 TL fiyat etiketi belirlendi. Kulaklıklar, 19 Eylül'de ön siparişe açılacak. 26 Eylül'da satışa sunulacak.

