Akaryakıt Satışlarında Yeni Dönem Başlıyor: Artık Tek Fiyat Üzerinden Satış Yapılacak!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında artık fiyat farkını ortadan kaldıracak yeni bir düzenlemeye geçiş yapıyor. Tek ürün ve tek fiyat dönemi olarak adlandırılan bu düzenlemenin yapılmasındaki temel amaç da açıklandı.

Tek Fiyat Dönemi Başladı

Artık akaryakıt istasyonlarında Ultra Force, Power ve VMax gibi ifadeler ile satış yapılması yasaklanıyor. Bu ifadeler ile benzin ve dizeller akaryakıt istasyonlarında yüksek fiyatlarda satılıyordu.

Bu durumun önüne geçmek için de EPDK yeni bir düzenleme yaptı. İstasyonlardan bu ifadeleri kaldırarak sadece benzin, motorin ve LPG isimleriyle satış yapılacağını duyurdu. Tüm bu düzenlemelerin yürürlüğe girebilmesi için "Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar Taslağı" hazırlandı.

Akaryakıtlardaki fiyat farkının bu taslak ile birlikte 30 Nisan 2024 tarihinde kaldırılması bekleniyor. Bu düzenleme ile birlikte artık tüm sürücüler tek bir fiyat üzerinden istasyonlardan yakıt temin edebilecek.