Akaryakıt ve Alkole Gelen ÖTV Zammı Belli Oldu!

Yeni yıla girmemizle birlikte pek çok zamda beraberinde geldi. Asgari ücret, emekli maaşı, memur maaşı ve bedelli askerliğe gelen zamların ardından şimdi alkollü içki ve akaryakıttaki ÖTV tutarının artacağı ortaya çıktı.

Aralık ayına dair enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 2024 yılı ÖTV artış oranı belli oldu.

Akaryakıt ve Alkole %25,6 ÖTV Zammı

Alkollü içkideki ÖTV oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirlenirken, yılın ikinci yarısında Yurt İçi ÜFE %25,6 olarak gerçekleşti.

Bu doğrultuda alkollü içki ve akaryakıttaki ÖTV zammı da 2024 yılı için %25,6 olmuş oldu. Biranın asgari maktu vergi tutarı da zam sonrası 7,76 TL oldu.

Akaryakıttaki zam sonrası 95 oktan benzinden alınan ÖTV tutarı litrede 7,52 TL'den 9,45 TL'ye çıkarken, motorinden litre başı alınan ÖTV tutarı da 7,05 TL'den 8,86 TL'ye yükseldi.

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