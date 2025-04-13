Apple, Yeni Gümrük Tarifelerinden Kıl Payı Kurtuldu! Peki Ya Sonrası?

Bildiğiniz üzere, kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e yönelik yüzde 145’e varan ek gümrük vergileri getirmiş, bu gelişmenin hemen ardından Çin hükümeti de misilleme olarak benzer oranlarda yeni vergiler uygulayacağını duyurmuştu. Küresel ticaret dengelerini sarsan bu kararların, özellikle teknoloji sektörünü derinden etkileyeceği öngörülüyordu.

Özellikle üretim süreçlerini büyük ölçüde Çin’e kaydıran Apple gibi markaların, akıllı telefon ve bilgisayar modellerine ciddi zamlar yapacağı tahmin ediliyordu. Ancak bugün yapılan resmi açıklamayla birlikte, ABD’nin yeni gümrük tarifelerinde akıllı telefonlar ve bilgisayarların muaf tutulacağı duyuruldu.

Akıllı Telefon ve Bilgisayarlara Gelecek Büyük Zamların Önüne Geçildi

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu tarafından yayınlanan yeni gümrük kararına göre, ABD merkezli şirketler tarafından Çin ve benzeri ülkelerde üretimi gerçekleştirilen akıllı telefon ve bilgisayar gibi elektronik ürünler yeni gümrük tarifesinden muaf tutulacak.

Bu kapsamda Apple’ın Çin’de üretilen iPhone, iPad ve Mac modellerinin yanı sıra, USB bellekler, hafıza kartları, SSD sürücüler ve güneş panelleri gibi pek çok elektronik ürün açıklanan yüksek vergi oranlarından etkilenmeyecek.

Öte yandan uzmanlar, alınan bu kararın Apple ürünlerini şimdilik büyük zam riskinden koruduğunu belirtirken, ilerleyen dönemlerde yeni vergi düzenlemelerinin devreye girmesiyle durumun değişebileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca, Apple’ın Çin’den tedarik ettiği bazı akıllı telefon ve bilgisayar parçalarının hala yeni vergilere tabi olduğunu, bu nedenle cihaz fiyatlarında sınırlı da olsa bir dizi yeni zamla karşılaşabileceğimizi hatırlatalım.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...