Oyuncular İçin Güzel Haber: ABD Tarifeleri Bu Ürününün Fiyatını Etkileyemeyecek!

Geçtiğimiz günlerde ABD tarafından duyurulan yeni gümrük tarifeleri, kısa sürede küresel ticaret dengelerini sarsarak geniş yankı uyandırdı. Özellikle en sert tedbirlerin Çin’i hedef alması ve Pekin’in bu kararlara hızla karşılık vermesi, iki ülke arasında uzun süredir devam eden teknoloji savaşını yeniden alevlendirdi.

Gelişmelerin ardından, üretimi büyük ölçüde Çin ve Asya’da gerçekleşen pek çok ABD menşeli üründe ciddi fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğu öne sürülmüştü. Bu endişe hala geçerliliğini korurken, sevindirici bir detay ortaya çıktı. Ekran kartları ve bu ürünlerin sevkiyatları, ek gümrük vergisine tabi tutulacak ürünler listesinden muaf bırakıldı. Böylece, bu cihazlar yaklaşmakta olan zam dalgasının şimdilik dışında kalmış oldu.

Ekran Kartları Yeni Gümrük Tarifesinin Dışında Kalacak

Kısa süre önce Donald Trump liderliğindeki ABD hükümetinin Çin'e yönelik olarak açıkladığı %125’e varan ek gümrük vergileri, teknoloji sektöründe ciddi endişelere yol açtı. Zira üretim süreçlerini büyük ölçüde Çin’e kaydırmış olan Apple gibi dev teknoloji şirketlerinin, bu vergiler nedeniyle ürünlerine önemli zamlar yapma ihtimali gündemde.

Öte yandan ABD cephesinden gelen son kararlara göre, fiyatlarının büyük ölçüde artması beklenen ekran kartları Trump'ın belirlediği yeni gümrük tarifelerinde şimdilik liste dışı bırakıldı. Bu durum, diğer birçok teknoloji ürününe kıyasla ekran kartlarının kısa vadede daha az fiyat artışıyla karşılaşabileceğine işaret ediyor.

Buna karşın, birçok uzmana göre ekran kartları yeni tarifelerden muaf tutulmuş olsa da, fiyatlar tamamen sabit kalmayabilir. Çünkü bu donanımların üretiminde kullanılan birçok bileşen hala Çin’den ithal ediliyor. Ayrıca, daha önce yürürlüğe giren yüzde 25’lik yarı iletken vergisi de hala geçerli olması da üretim maliyetlerinin artmasına neden oluyor.

Tüm bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda, ekran kartı pazarında yakın dönemde büyük sıçramalar olmasa da, sınırlı fiyat artışlarının yaşanabileceği ön görülüyor. Tahminlerin doğru olup olmadığını ilerleyen günlerde öğrenmiş olacağız. Gelişmeler için takipte kalın!