Bu Uygulama Akıllı Telefonları Saniyeler İçinde PSP'ye Çeviriyor!

Mobil oyun sektörü ciddi anlamda genişledi ve günümüzde oynanabilecek binlerce seçenek bulmak mümkün. Ancak nostalji meraklısı oyuncuları da kesinlikle göz ardı etmemek gerekiyor. Bu kitle mobil yapımlardan ziyade emülatörler aracılığıyla retro veya eski konsol oyunlarını oynamayı tercih ediyor. İşte tam da bu tür kullanıcılar için çok kullanışlı bir uygulama var.

Play Field Portal Uygulaması Tam Olarak Ne İşe Yarıyor?

Örneğin bugün bir PSP oyunu oynamak istediğinizde o konsolun özel emülatörünü açmanız, farklı bir retro oyuna geçmek istediğinizde ise bambaşka bir yazılıma girmeniz gerekiyor. Bu tür uygulamaların menü tasarımları ve arayüzleri de genellikle bir hayli karmaşık olabiliyor. Bu da kullanıcıları yoruyor diyebiliriz.

Play Field Portal tam da bu sorundan muzdarip oyuncular için geliyor. Öncelikle bunun başlı başına bir emülatör olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Bunu biraz daha açarsak telefonunuzda yüklü tüm emülatörleri tek bir çatı altına toplayan bir arayüz yazılımı olarak tanımlayabiliriz.

Uygulamanın tasarımı da oldukça şık. Hatta ilk bakışta Sony'nin çok sevilen konsolu PSP'nin arayüzünü andırdığını söyleyebiliriz. Bu kapsamda arka planda konsoldan tanıdığımız fütüristik dalgalar ve yana kaydırılabilen bir menü tasarımı bizleri karşılıyor. Öte yandan renk ve tema değişikliği de yapabiliyorsunuz.

Gelelim bu arayüzün emülatör oyunlarını nasıl çalıştırdığına. Bu uygulama cihazınızda yüklüyken herhangi bir emülatöre gir çık yapmanıza gerek kalmıyor. Yani Play Field Portal sizin yerinize oynamak istediğiniz yapıma uygun emülatörü seçerek oyunu başlatıyor.

Play Field Portal'ı ilk kurarken bazı ayarlar yapmanız gerekebilir. Sonrasında ise herhangi bir ayar yapmanıza gerek kalmadan emülatör oyunlarını açabileceksiniz.

Play Field Portal Sadece Emülatör Oyunlarında mı Kullanılabiliyor?

Buna hayır cevabını verebiliriz. Play Field Portal'da emülatör oyunlarının yanı sıra güncel mobil oyunları ve uygulamaları da açabiliyorsunuz. Örneğin bir süre PSP oyunu oynadınız ve sonrasında Call of Duty Mobile'a geçiş yapmak istediniz. Yine uygulama arayüzünden doğrudan oyunu açabiliyorsunuz. Benzer şekilde YouTube gibi uygulamaları da açabildiğinizi belirtelim.

Editörün Yorumu

Play Field Portal uygulamasını beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle arayüzü bana zamanında kullandığım ve çok sevdiğim PSP konsolumu hatırlattı. Ancak bu uygulamanın şu anda Google Play Store gibi mağazalarda bulunmadığını söylemeliyim. GitHub sayfası üzerinden APK dosyası olarak indirip telefonunuza yüklemeniz gerekiyor.