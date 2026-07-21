Android 16 işletim sistemini çalıştıran akıllı telefonlarda kritik bir güvenlik açığı tespit edildi. The Register tarafından paylaşılan son rapora göre söz konusu açık Google Gemini asistanının aktif olduğu cihazları etkiliyor. Bu açık telefonların ekran kilidi açılmadan bazı işlemlerin gerçekleştirilmesine neden oluyor.

Google Gemini'den Kaynaklanan Bu Güvenlik Açığı Ne?

The Register'ın raporuna göre Google Gemini destekli ve Android 16 işletim sistemini çalıştıran modellerde kritik bir güvenlik açığı bulunuyor. Bu açık nedeniyle cihazların ekran kilidi açılmadan dahi mesaj gönderme gibi bazı işlemler gerçekleştirilebiliyor. Bu da telefona şifre koymanın pek bir anlamı kalmadığı anlamına geliyor.

Bu hatayı tetiklemek oldukça basit. Öncelikle Google Gemini asistanının Mesajlar gibi belirli uygulamalara erişimini daha önceden iptal etmiş olmanız gerekiyor. Ardından telefonunuzun ekranı kilitliyken Gemini asistanını aktif edip metin kutusuna 'Ali'ye SMS Gönder' şeklinde bir komut yazmanız yeterli oluyor.

Bu açık ekran kilidini açmaya gerek bırakmıyor. Sistem kilitliyken bile içerideki uygulamalara tam erişim veriyor. Cihazın PIN kodu veya şifre koruması tamamen devre dışı kalıyor.

Bunu yaptığınızda Gemini komutunuzu birkaç saniye içinde işleyecek ve ardından işlemi tamamlayabilmek için Mesajlar uygulamasını kullanması gerektiğini belirterek sizden ekran kilidini açmanızı isteyecek. Güvenlik açığı tam da burada devreye giriyor. Zira ekranda çıkan "Devam" butonu ile Gemini'nin dosya ekleme butonuna aynı anda bastığınızda ekran kilidini açmaya gerek kalmadan mesaj gönderme işlemini yapabiliyorsunuz.

Sadece SMS de değil. Gemini'nin metin kutusuna '@WhatsApp' komutunu yazdığınızda ve yukarıdaki işlemleri yaptığınızda ekran kilidini açmadan uygulamaya bağlanabiliyorsunuz. Sistem hiçbir kimlik doğrulaması yapmadan mesajlaşma uygulamasına tam erişim veriyor.

Google Güvenlik Açığını Çözecek mi?

Google söz konusu güvenlik açığının varlığını kabul etti ve kısa bir süre içerisinde bir güvenlik güncellemesi yayınlayacağını belirtti. Şirket bu sorunun tüm Android akıllı telefonları etkileyebileceğini söylese de maalesef net bir model listesi paylaşmadı. Kısaca güncelleme gelene kadar kilit ekranında Gemini erişimini tamamen kapatmanız daha sağlıklı olacaktır.

Editörün Yorumu

Android 16'yı çalıştıran ve Google Gemini'yi destekleyen telefonumda bu güvenlik açığını bizzat test ettim. Yaptığım 4-5 denemenin birinde başarılı oldum ve aynı adımları uygulayarak ekran kilidini açmadan mesaj gönderme ekranına kadar ulaştım. Bu durum maalesef oldukça tehlikeli. Örneğin telefonunuzun çalındığını ve hırsızların ekran şifrenizi bilmediğini varsayalım. Sadece bu adımları uygulayarak kişi listenizdeki insanlarla iletişime geçebilir ve onları da dolandırabilirler.