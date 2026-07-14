Bütçe Dostu Redmi Note 17 Tanıtıldı! 120Hz OLED Ekran ve Dahası

Xiaomi, Redmi Note 17'yi tanıttı. Böylece telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihazın RAM tarafında 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. Telefonda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor.

Redmi Note 17'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 7 inç

7 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2396 piksel

1080 x 2396 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1800 nit

1800 nit İşlemci: Snapdragon 4 Gen 4

Snapdragon 4 Gen 4 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 8000 mAh

8000 mAh Hızlı Şarj: 45W

Redmi Note 17'nin Ekran Özellikleri Neler?

7 inç ekran büyüklüğüne sahip Redmi Note 17, OLED ekran üzerinde 1080 x 2396 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Redmi Note 15'te 6,77 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3200 nit parlaklık mevcut.

1800 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli. AMOLED ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösterdiğini belirtelim. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

Redmi Note 17'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefonda Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, popüler battle royale oyunu PUBG Mobile için düşük ayarlarda, MOBA türünün başarılı örneği Mobile Legends: Bang Bang gibi oyunlar için orta ayarlarda yeterli bir performans sunuyor. Subway Surfers City, Temple Run ve Candy Crush Saga gibi basit mobil oyunlar ise çok daha akıcı şekilde oynanabiliyor.

Giriş sınıfında yer alan işlemcide 2.3 Hz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemciler, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor. Bu arada Redmi Note 15'te MediaTek tarafından geliştirilen Helio G100-Ultra işlemcisi tercih edilmişti.

Redmi Note 17'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Redmi Note 15'te 108 megapiksel çöznüürlüğünde ana kamera, 2 megpaiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 20 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

Redmi Note 17'nin Bataryası Kaç mAh?

Xiaomi'nin yeni telefonu 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite sayesinde telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada Redmi Note 15'te 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Redmi Note 17 Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi Note 17'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Redmi Note 14 serisi ve Redmi Note 15 serisi dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi Note 17'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Redmi Note 17'nin Fiyatı Ne Kadar?

6 GB RAM ve 128 GB depolama: 1.299 yuan (9 bin TL)

1.299 yuan (9 bin TL) 8 GB RAM ve 128 GB depolama: 1.399 yuan (9.707 TL)

1.399 yuan (9.707 TL) 8 GB RAM ve 256 GB depolama: 1.599 yuan (11 bin TL)

Redmi Note 17'nin 1.299 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 9 bin TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 18 bin TL civarında olabilir. Redmi Note 17'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Redmi Note 17'nin bütçe dostu Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Telefon uygun fiyatlı olmasına rağmen 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Çok canlı renklere sahip OLED ekran ise telefon kullanımını çok keyifli hâle getiriyor.