Popüler Korku Oyunu Tüm Platformlarda İndirimde! Fiyatı Kaç TL Oldu?

Çok sevilen korku oyununda kısa bir süre önce önemli bir indirim başladı. Bu kapsamda yapımın fiyat etiketinde ciddi bir düşüş yaşandı. Peki indirimdeki bu oyunun ismi ne ve söz konusu kampanya ne zamana kadar sürecek? İşte merak edilen detaylar!

Resident Evil 4 Steam'de Ne Kadar Oldu?

Steam düzenlediği son kampanyayla birlikte Resident Evil 4'ün fiyatında yüzde 75'lik bir indirime gitti. Bu sayede oyunun fiyat etiketi 29,99 dolardan (1.415 TL) 7,49 dolara (353 TL) kadar düştü. Aynı zamanda indirimlerin 3 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirtelim.

FIRSAT Resident Evil 4 %75 İNDİRİM $7,49 $29,99 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

Resident Evil 4 Xbox'ta ve PlayStation'da Ne Kadar Oldu?

Xbox'ta ve PlayStation'da da bir indirim söz konusu. Bu kapsamda Resident Evil 4 iki platformda da yüzde 75 indirimle 349,75 TL'ye satılıyor. Burada kampanyanın 30 Temmuz'da sona ereceğini söyleyebiliriz. Yani yapımı satın alıp almamaya karar verebilmek için önünümüzde 8 günlük bir süre olacak.

Resident Evil 4 Nasıl Bir Oyun?

Resident Evil 4 Remake, 2023'te piyasaya sürülen bir üçüncü şahıs hayatta kalma-korku oyunu. İspanya'nın ıssız bir köyünde geçen oyunda gizemli bir tarikat tarafından kaçırılan başkanın kızını kurtarmakla görevli bir özel ajanı yönetiyorsunuz. Burada elinizdeki çeşitli ateşli silahlar ve bıçağınız ile düşman sürülerini alt edip tarikatın sırlarını ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz.

Resident Evil 4 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500

AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 (4 GB VRAM) / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB VRAM)

AMD Radeon RX 560 (4 GB VRAM) / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB VRAM) DirectX: Sürüm 12

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit) İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700

AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1070

AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1070 DirectX: Sürüm 12

Editörün Yorumu

Resident Evil 4, 2005'te çıkan orijinal oyunun remake versiyonu. Bu yapımı daha önce oynadım ve açıkcası fazlasıyla beğendim. Özellikle oyunun karanlık yapısı her saniye 'acaba şimdi bir şey çıkacak mı?' hissini size verebiliyor. Bu nedenle korku türüne bir ilginiz varsa Resident Evil 4'ü indirimdeyken değerlendirebilirsiniz.