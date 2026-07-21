Popüler Korku Oyunu Tüm Platformlarda İndirimde! Fiyatı Kaç TL Oldu?
2023'te oyunseverlerin beğenisine sunulan bir korku oyunu kısa bir süre önce Steam, Xbox ve PlayStation'da indirime girdi. İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Resident Evil 4 tüm platformlarda indirime girdi.
- Bu kapsamda yapımın fiyatı Steam'de 353 TL'ye, Xbox ve PlayStation'da ise 349 TL'ye düştü.
- Steam'de 3 Ağustos'a kadar devam edecek bu kampanya konsol tarafında 30 Temmuz'da sona erecek.
Çok sevilen korku oyununda kısa bir süre önce önemli bir indirim başladı. Bu kapsamda yapımın fiyat etiketinde ciddi bir düşüş yaşandı. Peki indirimdeki bu oyunun ismi ne ve söz konusu kampanya ne zamana kadar sürecek? İşte merak edilen detaylar!
Resident Evil 4 Steam'de Ne Kadar Oldu?
Steam düzenlediği son kampanyayla birlikte Resident Evil 4'ün fiyatında yüzde 75'lik bir indirime gitti. Bu sayede oyunun fiyat etiketi 29,99 dolardan (1.415 TL) 7,49 dolara (353 TL) kadar düştü. Aynı zamanda indirimlerin 3 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirtelim.
Resident Evil 4 Xbox'ta ve PlayStation'da Ne Kadar Oldu?
Xbox'ta ve PlayStation'da da bir indirim söz konusu. Bu kapsamda Resident Evil 4 iki platformda da yüzde 75 indirimle 349,75 TL'ye satılıyor. Burada kampanyanın 30 Temmuz'da sona ereceğini söyleyebiliriz. Yani yapımı satın alıp almamaya karar verebilmek için önünümüzde 8 günlük bir süre olacak.
Resident Evil 4 Nasıl Bir Oyun?
Resident Evil 4 Remake, 2023'te piyasaya sürülen bir üçüncü şahıs hayatta kalma-korku oyunu. İspanya'nın ıssız bir köyünde geçen oyunda gizemli bir tarikat tarafından kaçırılan başkanın kızını kurtarmakla görevli bir özel ajanı yönetiyorsunuz. Burada elinizdeki çeşitli ateşli silahlar ve bıçağınız ile düşman sürülerini alt edip tarikatın sırlarını ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz.
Resident Evil 4 Sistem Gereksinimleri Neler?
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 (4 GB VRAM) / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB VRAM)
- DirectX: Sürüm 12
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit)
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1070
- DirectX: Sürüm 12
Aşırı Sürükleyici FPS Oyunu İndirimde! Fiyatı Çok Düştü
Steam 2023'te piyasaya sürülen bir birinci şahıs aksiyon-rol yapma oyununda ciddi bir indirim yaptı. Peki bu oyunun ismi ne ve kampanya ne zaman bitecek?
Editörün Yorumu
Resident Evil 4, 2005'te çıkan orijinal oyunun remake versiyonu. Bu yapımı daha önce oynadım ve açıkcası fazlasıyla beğendim. Özellikle oyunun karanlık yapısı her saniye 'acaba şimdi bir şey çıkacak mı?' hissini size verebiliyor. Bu nedenle korku türüne bir ilginiz varsa Resident Evil 4'ü indirimdeyken değerlendirebilirsiniz.