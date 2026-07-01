En Güçlü Android Tabletler Açıklandı! İlk Üçte 24 GB RAM'li Tablet Var

AnTuTu, geçtiğimiz ayın en güçlü Android tabletleri belli oldu. Listenin büyük bir kısmını Qualcomm'un işlemcileri oluşturdu. vivo'nun çok güçlü işlemciye sahip bir tablet modeli zirvede yer aldı. Listede ayrıca Lenovo, OPPO, Redmi ve OnePlus'ın tabletleri de bulunuyor. Peki, en güçlü Android tablet modelleri hangileri?

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Tabletler Hangileri?

AnTuTu'ya göre geçtiğimiz ayın en güçlü Android tablet modeli vivo Pad 6 Pro oldu. Bu tablet 4 milyon 114 bin 135 puan almayı başardı. Bu tableti 4 milyon 106 bin 162 puan ile iQOO Pad 6 Pro takip etti. Üçüncü sırada ise 4 milyon 51 bin 190 puan ile Lenovo Legion Y700 2026 bulunuyor.

vivo Pad 6 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

AnTuTu testinde Android tabletin 16 GB RAM'e ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. Pad 6 Pro gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, battle royale oyunu PUBG Mobile ve MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 120 FPS, aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

iQOO Pad 6 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

iQOO Pad 6 Pro'da da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma sorunu olmadan oynanabiliyor. İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. AnTuTu testinde tabletin 16 GB RAM'e ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.

Lenovo Legion Y700 2026'nın İşlemcisi Nasıl?

AnTuTu testinde Lenovo Legion Y700 2026'nın 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. Bu tablette de Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunuyor. Bu arada söz konusu işlemci 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

OnePlus Pad 3 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

OnePlus Pad 3 Pro'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi mevcut. Bu güçlü işlemci, yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip oyunları bile sorunsuz çalıştırabiliyor. Oyun oynamanın yanı sıra video düzenleme gibi ağır işler bile rahatça yapılabiliyor. AnTuTu testinde tabletin 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü bulunuyor.

Editörün Yorumu

AnTuTu tarafından paylaşılan listedeki puanları göz önnüde bulundurduğumda tabletlerin artık video düzenleme gibi ağır işleri de yapabilecek güçte olduğunu söyleyebilirim. Çok güçlü işlemciye sahip olan bu tabletler, kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları da kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabiliyor.