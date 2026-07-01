En Güçlü Android Tabletler Açıklandı! İlk Üçte 24 GB RAM'li Tablet Var
AnTuTu tarafından paylaşılan rapor, en güçlü Android tablet modelleri hangileri sorusuna ışık tuttu. İşte yüksek performans sunan tabletlerin listesi!
⚡ Önemli Bilgiler
- AnTuTu'ya göre en güçlü Android tablet vivo Pad 6 Pro oldu. Bu tablet performans testinde 4 milyon 114 bin 135 puana ulaştı.
- İkinci sırada 4 milyon 106 bin 162 puan ile iQOO Pad 6 Pro, üçüncü sırada ise 4 milyon 51 bin 190 puan ile Lenovo Legion Y700 2026 yer alıyor.
- Listede ayrıca OnePlus Pad 3 Pro, OPPO Pad 5 Pro, Honor MagicPad 3 Pro 13.3, Redmi K Pad 2, H3C MegaBook, OPPO Pad 4 Pro ve OnePlus Pad 2 Pro bulunuyor.
AnTuTu, geçtiğimiz ayın en güçlü Android tabletleri belli oldu. Listenin büyük bir kısmını Qualcomm'un işlemcileri oluşturdu. vivo'nun çok güçlü işlemciye sahip bir tablet modeli zirvede yer aldı. Listede ayrıca Lenovo, OPPO, Redmi ve OnePlus'ın tabletleri de bulunuyor. Peki, en güçlü Android tablet modelleri hangileri?
AnTuTu'ya Göre En Güçlü Tabletler Hangileri?
- vivo Pad 6 Pro: 4.114.135 puan
- iQOO Pad 6 Pro: 4.106.162 puan
- Lenovo Legion Y700 2026: 4.051.190 puan
- OnePlus Pad 3 Pro: 4.018.691 puan
- OPPO Pad 5 Pro: 4.008.431 puan
- Honor MagicPad 3 Pro 13.3: 3.768.724 puan
- Redmi K Pad 2: 3.718.233 puan
- H3C MegaBook: 3.424.588 puan
- OPPO Pad 4 Pro: 3.334.555 puan
- OnePlus Pad 2 Pro: 3.267.831 puan
AnTuTu'ya göre geçtiğimiz ayın en güçlü Android tablet modeli vivo Pad 6 Pro oldu. Bu tablet 4 milyon 114 bin 135 puan almayı başardı. Bu tableti 4 milyon 106 bin 162 puan ile iQOO Pad 6 Pro takip etti. Üçüncü sırada ise 4 milyon 51 bin 190 puan ile Lenovo Legion Y700 2026 bulunuyor.
vivo Pad 6 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?
AnTuTu testinde Android tabletin 16 GB RAM'e ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. Pad 6 Pro gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, battle royale oyunu PUBG Mobile ve MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 120 FPS, aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.
iQOO Pad 6 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?
iQOO Pad 6 Pro'da da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma sorunu olmadan oynanabiliyor. İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. AnTuTu testinde tabletin 16 GB RAM'e ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.
Lenovo Legion Y700 2026'nın İşlemcisi Nasıl?
AnTuTu testinde Lenovo Legion Y700 2026'nın 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. Bu tablette de Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunuyor. Bu arada söz konusu işlemci 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.
OnePlus Pad 3 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?
OnePlus Pad 3 Pro'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi mevcut. Bu güçlü işlemci, yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip oyunları bile sorunsuz çalıştırabiliyor. Oyun oynamanın yanı sıra video düzenleme gibi ağır işler bile rahatça yapılabiliyor. AnTuTu testinde tabletin 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü bulunuyor.
10.000 mAh Bataryalı Android Tablet Tanıtıldı! 12 GB RAM ve Dahası
iQOO Pad 5c'nin özellikleri ve fiyatı açıklandı. Peki, yüksek yenileme hızına sahip Android tablet neler sunuyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
Editörün Yorumu
AnTuTu tarafından paylaşılan listedeki puanları göz önnüde bulundurduğumda tabletlerin artık video düzenleme gibi ağır işleri de yapabilecek güçte olduğunu söyleyebilirim. Çok güçlü işlemciye sahip olan bu tabletler, kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları da kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabiliyor.