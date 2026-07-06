756 Bin TL İndirim! Toyota Corolla Fiyat Listesi Paylaşıldı

Toyota Corolla'nın Temmuz 2026 fiyat listesi paylaşıldı. Böylece güncel sıfır araba fiyatları belli oldu. Ayrıca Corolla, Corolla Hybrid, Corolla Cross Hybrid ve Corolla Hatchback Hybrid için Temmuz ayına özel olarak kampanyası da bulunuyor. Bu sayede daha düşük bir fiyat ile otomobil satın alınabiliyor. Kampanyalı araçların stoklarla sınırlı olduğu belirtildi.

Toyota Corolla'nın Temmuz 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatı İndirim Miktarı 1.5 Vision Plus Multidrive S 2.284.000 TL 1.790.000 TL 494.000 TL 1.5 Dream Multidrive S 2.609.000 TL 2.040.000 TL 569.000 TL 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 2.753.000 TL 2.160.000 TL 593.000 TL 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 2.963.000 TL 2.215.000 TL 748.000 TL 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 3.126.000 TL 2.370.000 TL 756.000 TL

Toyota Corolla'nın birden fazla sürümü bulunuyor. 1.5 Vision Plus Multidrive S sürüm, kampanya kapsamında 2 milyon 284 bin TL yerine 1 milyon 790 bin TL'ye satılıyor. Yani bu sürümde 494 bin bin TL'lik bir indirim mevcut. 1.5 Dream Multidrive S sürümü 2 milyon 609 bin TL'den 2 milyon 40 bin TL'ye düştü. Bu versiyonda ise 569 bin TL tutarında bir indirim bulunuyor.

1.5 Dream X-Pack Multidrive S versiyon 2 milyon 753 bin TL yerine 2 milyon 160 bin TL'ye satılmaya başlandı. Yani bu sürümde 593 bin TL'li kbir indirim yer alıyor. 1.5 Flame X-Pack Multidrive S ise 2 milyon 963 bin TL'den 2 milyon 215 bin TL'ye düştü. Arada 748 bin TL tutarında bir fark mevcut.

Toyota Corolla Hybrid'in Temmuz 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatı İndirim Miktarı 1.8 Hybrid Dream e-CVT 2.808.000 TL - - 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 2.888.000 TL 2.530.000 TL 358.000 TL 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 3.119.000 TL 2.717.000 TL 402.000 TL

Otomobilin 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT sürümü 2 milyon 888 bin TL yerine 2 milyon 530 bin TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yani bu sürümde 358 bin TL'lik bir indirim bulunuyor. 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT sürümü ise 3 milyon 119 bin TL'den 2 milyon 717 bin TL'ye düştü. Bu sürümde ise 402 bin TL'lik bir indirim mevcut.

Toyota Corolla Cross Hybrid'in Temmuz 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatı İndirim Miktarı 1.8 Hybrid Flame e-CVT 3.320.000 TL 2.820.000 TL 500.000 TL 1.8 Hybrid Passion e-CVT 3.556.000 TL 3.024.000 TL 532.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 4.120.500 TL 3.504.000 TL 616.500 TL

1.8 Hybrid Flame e-CVT sürümü 3 milyon 320 bin TL yerine 2 milyon 820 bin TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Böylece kampanya kapsamında 500 bin TL indirim yapıldı. 1.8 Hybrid Passion e-CVT ise 3 milyon 556 bin TL'den 3 milyon 24 bin TL'ye düştü. Arada 532 bin TL bir fark bulunuyor. 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT'nin 4 milyon 120 bin 500 TL yerine 3 milyon 504 bin TL'ye satıldığını belirtelim. Bu sürümde ise 616 bin 500 TL'lik indirim mevcut.

Toyota Corolla Hatchback Hybrid'in Temmuz 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatı İndirim Miktarı 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.781.000 TL 2.180.000 TL 601.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.924.000 TL 2.550.000 TL 374.000 TL 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT 2.924.000 TL 2.550.000 TL 374.000 TL

1.8 Hybrid Flame e-CVT sürümü 2 milyon 781 bin TL yerine 2 milyon 180 bin TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Arada 601 bin TL fark mevcut. 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT ise 2 milyon 924 bin TL'den 2 milyon 550 bin TL'ye düştü. Yani 374 bin TL tutarında bir indirim bulunuyor. Bu arada 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT sürümünün 2 milyon 924 bin TL yerine 2 milyon 550 bin TL'ye satıldığını belirtelim. Bu sürümde ise 374 bin TL'lik indirim mevcut.

Editörün Yorumu

Temmuz ayına özel oldukça iyi bir kampanyanın olduğunu belirteyim. Örneğin 1.5 Passion X-Pack Multidrive S sürüm 3 milyon 126 bin TL yerine 2 milyon 370 bin TL'ye satılıyor. Bu sürümde 756 bin TL indirim mevcut. 1.5 Flame X-Pack Multidrive S sürümü ise 2 milyon 963 bin TL'den 2 milyon 215 bin TL'ye düştü. Böylece bu sürümü 748 bin TL daha ucuza satın alabilmek mümkün oldu.