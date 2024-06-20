Nokia 3310'a Saygı Duruşu: Akıllı Telefonları Her Gün Şarj Etme Dönemi Bitiyor!

Gelişen teknolojiyle cebimizdeki telefonlar günden güne daha akıllı hale geliyor. Ancak bunca güzel gelişmeye rağmen kullanıcıların yıllardır bir türlü çözülemeyen ortak bir şikayeti var: batarya ömrü. Özellikle son dönemde batarya kapasiteleri büyük oranda artsa da halen günün sonunda şarj cihazlarına ihtiyaç duyuyoruz.

TDK isimli bir şirket tarafından geliştirilen yeni bir batarya teknolojisi bizleri şarj cihazlarını günlerce ve belki de haftalarca unuttuğumuz dönemlere geri götürebilir. Peki bu teknoloji tam olarak ne ve ne işe yarıyor?

Apple Tedarikçisi TDK, Elektronik Cihazların Pil Ömrünü Artıracak Bir Teknoloji Geliştirdi

Japon elektronik parça üreticisi ve aynı zamanda Apple'ın tedarikçilerinden TDK geçtiğimiz günlerde elektronik cihazlarda batarya ömrünü 100 kat artıracak yeni teknolojisini duyurdu. İlk etapta giyilebilir teknoloji gibi sınırlı alanlarda kullanılmak üzere geliştirildiği söylenen bu buluşun ilerleyen dönemlerde akıllı telefonlara da uyarlanması muhtemel.

TDK'nın yeni teknolojisi geleneksel katı hal pillerinden önemli ölçüde daha yüksek enerji yoğunluğu sunabilen bir katı hal pil malzemesi diyebiliriz. Bununla birlikte oksit bazlı katı elektrolitlere sahip olması performansın yanı sıra onu son derece güvenli hale getiriyor.

Bu teknolojiyle birlikte geliştirilecek yeni katı hal pillerinin 1.000 Wh/L enerji yoğunluğuna sahip olacağı söyleniyor. Bu sayede söz konusu pillerin daha fazla enerji depolamasının ve aynı zamanda daha hızlı şarj olmasının önü açılacak. Son olarak şarj aletini günlerce ve belki de haftalarca unuttuğumuz o eski günlerin muhtemelen çok yakında olduğunu söyleyebiliriz.

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