Alan Wake 2 Çıkışıyla Birlikte Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

Son günlerde Steam'in TL kuruyla satış desteğinin çekmesinden birçok oyunun zamlanmasına kadar oyunseverler bir dizi kötü haberle karşı karşıya kaldı ve bugün bunlar arasına bir yenisi daha ekleniyor.

Remedy'nin popüler Alan Wake serisinin devam oyunu Alan Wake 2, bugün itibariyle çıkışını gerçekleştirdi ve çıkışıyla birlikte oyunun Epic Games'teki Türkiye fiyatlarına zam geldi.

Bu Alan Wake 2'ye gelen ne ilk zam ne de ikincisi. Oyun ilk duyurulduğunda Epic Games'te Standart sürüm 322 TL, Deluxe sürüm ise 452 TL iken, 26 Mayıs tarihinde bu fiyatlar Standart sürüm için 599 TL, Deluxe sürüm için 839 TL olarak güncellenmişti.

Alan Wake 2 Standart Sürüm 912 TL Oldu

Bugün oyunun çıkışıyla birlikte gelen zamlar sonrası ise Standart sürüm 912 TL'ye yükselirken, Deluxe sürüm 1.278 TL oldu. Oyunun konsol fiyatlarında şimdilik bir değişiklik görünmüyor.

Geçtiğimiz gün inceleme puanları paylaşılan oyun bir dizi eleştirmenden oldukça iyi puanlar alarak başarılı bir çıkış gerçekleştirmeyi başardı.

Peki siz zamlardan önce oyunu almış mıydınız? Oyunu hâlâ oynamadıysanız beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.