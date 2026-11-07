İkisi Bir Arada: Hem Windows Hem Android Çalıştıran Tablet Tanıtıldı

Android tablet mi alsam yoksa Windows işletim sistemine sahip bir dizüstü bilgisayar mı alsam diye ikilemde kalanlardan mısınız? Bu kişilerin sayısı hiç de azımsanabilecek seviyede değil. İkisini almak isteseniz ayrı ayrı para vermek, özellikle sınırlı bütçeniz varsa epey düşündürücü olabilir.

Erazer tarafından tanıtılan yeni bir tablet, tam da bu düşüncelere kapılan kişilere hitap edecek şekilde tasarlandı. Markanın yeni tanıttığı bu tablet, U126 adına sahip. İlk bakışta klavyeli sıradan bir Windows tablet gibi görünüyor ama sadece bununla sınırlı kalmıyor. Android 16'yı da çalıştıran cihaz, iki işletim sistemi arasında geçiş yapma olanağı sağlıyor.

Erazer U126'ın Özellikleri Neler?

Özellik Erazer U126 Ekran 12,6 inç AMOLED Çözünürlük 2560 x 1600 piksel Yenileme hızı 60Hz Parlaklık 450 nit İşlemci Intel Core Ultra 5 115U Grafik birimi Intel Graphics Yapay zeka birimi Intel AI Boost NPU RAM 8 GB / 12 GB / 16 GB LPDDR5 Depolama 512 GB / 1 TB SSD İşletim sistemi Windows 11 ve Android 16 Batarya 3.500 mAh (40,425 Wh) Şarj 65W PD Ön kamera 5 MP Hoparlör 2 x 1W Bağlantı USB Type-C, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.0 Gövde Metal Boyutlar 286,13 x 184,29 x 8,5 mm Ağırlık 760 gram (klavyesiz)

Erazer U126'nın Ekran Özellikleri Neler?

Erazer U126'ın ekranı 12,6 inç büyüklüğe sahip. AMOLED ekran kullanılması, özellikle video izleyenler açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Derin siyahlar ve canlı renkler sunarak izlediğinizden gerçekten keyif almanıza olanak tanıyor.

Cihaz, 1600 x 2560 piksel çözünürlüğe sahip ki bu boyut için gayet yeterli. Tabii, yenileme hızının 60Hz ile sınırlı olmasını biraz can sıkıcı bulabilirsiniz. Sonuçta artık orta segment tablerde dahi daha yüksek yenileme hızları görmeye alıştık. Elbette ki herkesin 120Hz ekrana ihtiyacı yok ama bu fiyat seviyesinde 60Hz tercihi biraz düşündürmüyor değil.

Tablet, 450 nit parlaklığa sahip. Evde, ofiste ya da kapalı alanlarda sorun yaşanacağını zannetmiyorum ama özellikle yaz aylarında dışarıda, güneşin altında tablet kullanmayı sevenler için aynı şeyi söylemek zor.

Erazer U126'nın İşlemcisi Yeterli mi?

Cihazda Intel Core Ultra 5 115U işlemcisi kullanılıyor. Sekiz çekirdekli ve 10 iş parçacıklı bu işlemci, günlük işleri yerine getirmek için yeterli seviyede. Yani Microsoft Word, Excel, web tarayıcısı, Zoom ve benzeri uygulamalar üzerinden çevrim içi toplantılar ve benzeri işlerde beklentileri karşılayacaktır. Tabii, en sorunsuz deneyim için 8 GB RAM yerine mümkünse 12 GB veya 16 GB RAM seçeneğine yönelmek daha mantıklı olacaktır.

Oyun konusundaysa beklentileri yüksek tutmamakta fayda var. Çok yüksek kaynak tüketen oyunları yüksek ayarlarda çalıştırmasını beklememek lazım. League of Legends gibi sistemi daha az zorlayan oyunlar uygun ayarlarda oynanabilir ama Genshin Impact gibi yapımlarda pek de beklediğinizi alamayabilirsiniz.

Erazer U126'nın RAM Seçenekleri Neler?

Erazer U126, üç farklı RAM seçeneği ile geliyor. Bunlar 8 GB, 12 GB ve 16 GB LPDDR5 RAM şeklinde. Depolama tarafında da 512 GB ve 1 TB SSD seçenekleri var. İyi bir performans elde etmek isteyenlerin elbette 16 GB RAM'i tercih etmesi daha mantıklı.

Ne de olsa Windows 11 kullanan bir cihazdan bahsediyoruz. Birkaç tarayıcı sekmesi açıp arka planda birkaç uygulama çalıştırdığınızda 8 GB RAM'in sınırlarına ulaşmak pek de zor değil. Evet, bu konuda son zamanlarda önemli iyileştirmeler yapılmaya çalışıyor ama diğer işletim sistemlerinin kaynak kullanımı ile arasında hâlâ dağlar kadar fark olduğu da aşikâr. Kaldı ki bu tablet, Android 16 da çalıştırıyor.

Erazer U126'ın Fiyatı Ne Kadar?

Erazer U126, üç farklı sürümle tüketicilerin karşısına çıkıyor. 8 GB RAM ve 512 GB SSD bulunan modelin fiyatı 5 bin 499 yuan (41 bin 258 TL), 12 GB RAM ve 512 GB SSD sunan versiyonu 5 bin 999 yuan (45 bin 9 TL) olarak belirlendi. 16 GB RAM ve 1 TB SSD sunan versiyonu da mevcut ama bunun fiyatı henüz açıklanmadı. Eğer Türkiye'de satışa sunulursa fiyatı vergiler ve ek maliyetlerle beraber 83 bin TL civarında olabilir. Tabii, buna ek maliyetler dahil değil. Bunlar da eklendiğinde daha yüksek fiyat görebiliriz.

Erazer U126 Türkiye'de Satılacak mı?

Erazer markasının şu an Türkiye'de çeşitli ürünleri satışta. En önemli örnekleri arasında ise Beast 16 X10 MD600094 ve Beast 16 X10 MD600093 bulunuyor. Bunları göz önünde bulunduracak olursak Erazer U126'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Bir tarafta Windows, diğer tarafta Android işletim sisteminin olması, fikir olarak güzel. Çoğu kullanıcı açısından büyük avantaj sunacağı kanaatindeyim. Geniş kitlelere ulaşıp ulaşamamasının donanımdan da önce kullanıcı deneyimi konusunda beklentileri karşılayıp karşılamayacağına bağlı olacağını düşünüyorum.Eğer iki işletim sistemi arasında zahmetsiz bir geçiş imkânı sunar ve genel olarak kusursuz bir deneyim elde etmeyi mümkün kılarsa kendine özgü bir kitle elde etmesi mümkün. Geçişler zahmetli olur, kullanım sırasında sık sık sorunla karşılaşılırsa yani yazılım tarafında sorunların ardı arkası kesilmezse işte o zaman üzerinde ciddi ciddi düşünülmesi gereken bir model olacaktır.