Bir Devrin Sonu: Call of Duty: Warzone, Bu Cihazlarda Artık Oynanamaz

Bir oyunu yıllarca aynı konsolda oynadıktan sonra bir gün o konsolda artık açılmayacağını öğrenmek, hoş karşılanabilecek bir durum değil. Özellikle de Call of Duty: Warzone gibi sürekli güncellenen, sezon sezon yeni içerikler alan bir oyun söz konusuysa bu daha da can sıkıcı olabiliyor.

Ne yazık ki Activision, sonunda beklenen kararı uyguladı. Call of Duty: Warzone, PlayStation 4 ve Xbox One'da tamamen kapatıldı. Aslında bunun geleceği belliydi. Şirket, daha önce eski nesil konsollar için desteğin sona ereceğini açıklamış, oyunculara da yeni platformlara geçmeleri için birkaç aylık süre tanımıştı.

Warzone PS4 ve Xbox One'da Neden Kapatıldı?

Activision, Warzone için PlayStation 4 ve Xbox One desteğini birden kesmedi. İlk olarak 4 Haziran 2026 tarihinde Warzone'u PlayStation ve Xbox mağazalarından kaldırdı. Yani oyunu daha önce indirmemiş olanlar, bu tarihte oyunu indirememeye başladı. 25 Haziran'da ise oyun içi mağaza kapatıldı. Oyunu zaten yüklemiş olanlar ise Warzone'a bir süre daha erişebilmeye devam etti.

Bu süreçten de anlaşılacağı üzere Warzone'un eski nesil oyun konsollarında erişime kapatılmasına adım adım yaklaşıldı. Call of Duty: Modern Warfare 4'ün ilk sezonunun başlamasıyla da PlayStation 4 ve Xbox One desteği tamamen sona erdi.

Bunun arkasındaki sebep aslında pek şaşırtıcı değil. Call of Duty serisi artık yeni nesil konsollara odaklanıyor. Warzone da Modern Warfare 4 ile beraber yeni içeriklere ve sistem değişikliklerine kavuşurken eski donanımlar ne yazık ki geride kaldı.

Oyuncuların Hesapları ve Satın Alımları Boşa mı Gitti?

Oyuncuların hesabı ya da satın aldığı oyun içi ögelere hiçbir şey olmadı. Activision, oyuncuların tüm ilerlemelerini ve satın alımlarını yeni platformlara taşımasına izin eriyor. Yani bu oyunda uzun yıllar boyunca çaba sarf ederek yükseldiyseniz, önemli içerikler satın aldıysanız endişelenmenize gerek yok.

Sorunsuz geçiş için tek yapmanız gereken aynı Activision hesabıyla yeni cihazda oturum açmak. Yalnız harcanmamış puanların platformlar arasında her zaman taşınamadığını belirtmekte fayda var. Örneğin PlayStation'da biriktirdiğiniz puanları PS5'e geçerken kullanabilirsiniz. Xbox One'dan Xbox Series X / S'e geçişte de aynı durum geçerli. Fakat PlayStation'dan Xbox'a geçerseniz puanı da aktaramıyorsunuz.

Call of Duty: Warzone Tamamen Kapandı mı?

Hayır, Call of Duty: Warzone hâlâ açık. Sadece eski konsollara verilen destek sona erdi. Oyun güncel olarak PlayStation 5, Xbox Series X / S ve PC üzerinden oynanabilmeye devam ediyor. Hatta oyuna yeni içerikler bile geldi. İki yeni harita, 30'dan fazla silah ve farklı oyun modları oyuncuları bekliyor.

Hareket sistemi, silah kullanımı, ganimet dağılımı ve ayak sesleri gibi oynanış detaylarında da değişikliğe gidilmiş durumda. Bu arada diğer eski Call of Duty oyunları hakkında da panik yapmanıza gerek yok. Bu karar sadece Warzone ile alakalı. Desteklenen diğer oyunlar hâlâ oynanabiliyor.

Editörün Yorumu

Bence Activision'ın Warzone'u PS4 ve Xbox One'dan kaldırması kaçınılmaz bir karardı. Sonuçta eski nesil konsolların sınırları artık iyiden iyiye hissedilmeye başlanmış durumda. Yeni içerikler eklenirken yıllar önce piyasaya sürülmüş donanımları da hesaba katmak, geliştiricilerin işini ciddi şekilde zorlaştırıyor.

Tabii, çoğu kişi açısından üzücü bir karar olduğu da inkâr edilemez. Ne de olsa her oyuncunun PS5 ya da güçlü bir bilgisayar alabilecek bütçesi yok. Warzone'u ücretsiz olduğu için tercih eden, yıllardır aynı konsolda oynayan insanlar da vardı. Özellikle de onların oyundan kopmasının epey zor olacağını düşünüyorum.