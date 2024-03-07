Alan Wake 2 Yeni Güncelleme Aldı: PC Sistem Gereksinimleri Düşürüldü!

Oyun dünyasında pek de yaşanmayan bir olay gerçekleşti. Gelen bilgilere göre Alan Wake 2 oyununun minimum sistem gereksinimleri düşürüldü.

Artık oyunu oynamak isteyen oyuncular veya yüksek sistem gereksinimlerinden kaynaklı olarak oynayamayanlar, Alan Wake'i daha düşük donanımlarda daha iyi bir performansla oynayabilecek.

We've been optimizing the PC version of Alan Wake 2, and as a result the minimum PC system requirements have been lowered. Please check the updated image!



These changes take effect with update 1.0.16.1, out on PC now.



Alan Wake 2 on the Epic Games Store: https://t.co/EorFz62yrp pic.twitter.com/xswqfT7U4Z — Alan Wake 2 (@alanwake) March 6, 2024

Artık Daha Düşük Sistem Gereksinimlerinde Oynanabilecek

Epic Games'te 912 TL'lik fiyatla satılan oyun, "Mesh Shading" teknolojisine sahip olduğu için GeForce GTX 1070 veya RX 5600 XT ekran kartlarını tam desteklemiyordu. Şimdi ise geliştirici firma Remedy tarafından sistem gereksinimlerinin düşürülmesi bu durumu değiştiriyor.

Yapılan iyileştirme ve optimizasyon sayesinde artık "Mesh Shading" destekli olmayan ekran kartlarına sahip sistemlerde de Alan Wake 2 kolayca oynanabilecek. Minimum sistem gereksinimlerine GeForce GTX 1070 ve Radeon RX 5600 XT ekran kartları da gelen oyun, artık RTX 4070 gibi yeni ekran kartlarında da ideal bir performansla çalışabiliyor.

Alan Wake 2 Fiyatı