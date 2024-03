Alan Wake 2 Yeni Güncelleme Aldı: PC Sistem Gereksinimleri Düşürüldü!

Oyun dünyasında pek de yaşanmayan bir olay gerçekleşti. Gelen bilgilere göre Alan Wake 2 oyununun minimum sistem gereksinimleri düşürüldü.

Artık oyunu oynamak isteyen oyuncular veya yüksek sistem gereksinimlerinden kaynaklı olarak oynayamayanlar, Alan Wake'i daha düşük donanımlarda daha iyi bir performansla oynayabilecek.

We've been optimizing the PC version of Alan Wake 2, and as a result the minimum PC system requirements have been lowered. Please check the updated image!



These changes take effect with update 1.0.16.1, out on PC now.



