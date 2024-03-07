Alan Wake 2 Yeni Güncelleme Aldı: PC Sistem Gereksinimleri Düşürüldü!
Alan Wake 2 oyununun sistem gereksinimleri düşürüldü. Artık daha düşük donanımlarda daha yüksek performans gösterecek. İşte detaylar!
Oyun dünyasında pek de yaşanmayan bir olay gerçekleşti. Gelen bilgilere göre Alan Wake 2 oyununun minimum sistem gereksinimleri düşürüldü.
Artık oyunu oynamak isteyen oyuncular veya yüksek sistem gereksinimlerinden kaynaklı olarak oynayamayanlar, Alan Wake'i daha düşük donanımlarda daha iyi bir performansla oynayabilecek.
We've been optimizing the PC version of Alan Wake 2, and as a result the minimum PC system requirements have been lowered. Please check the updated image!— Alan Wake 2 (@alanwake) March 6, 2024
These changes take effect with update 1.0.16.1, out on PC now.
Alan Wake 2 on the Epic Games Store: https://t.co/EorFz62yrp pic.twitter.com/xswqfT7U4Z
Artık Daha Düşük Sistem Gereksinimlerinde Oynanabilecek
Epic Games'te 912 TL'lik fiyatla satılan oyun, "Mesh Shading" teknolojisine sahip olduğu için GeForce GTX 1070 veya RX 5600 XT ekran kartlarını tam desteklemiyordu. Şimdi ise geliştirici firma Remedy tarafından sistem gereksinimlerinin düşürülmesi bu durumu değiştiriyor.
Yapılan iyileştirme ve optimizasyon sayesinde artık "Mesh Shading" destekli olmayan ekran kartlarına sahip sistemlerde de Alan Wake 2 kolayca oynanabilecek. Minimum sistem gereksinimlerine GeForce GTX 1070 ve Radeon RX 5600 XT ekran kartları da gelen oyun, artık RTX 4070 gibi yeni ekran kartlarında da ideal bir performansla çalışabiliyor.
Alan Wake 2 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
Oldukça kaliteli grafiklere sahip olan Alan Wake 2, sistem gereksinimleri ile dikkat çekiyor. Peki, sorunsuz bir oyun deneyimi elde edilebilmesi için hangi donanım bileşenlerine ihtiyaç duyuyor? Bu rehberde Remedy Entertainment tarafından geliştirilen oyunun gereksinimleri dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.
Alan Wake 2 Fiyatı
- PC fiyatı: 912 TL
- Xbox fiyatı: 1.099 TL
- PlayStation fiyatı: 1.099 TL
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