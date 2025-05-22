İşlemcisine Şaşıracaksınız: Alcatel 3 (2025) Tanıtıldı!

Akıllı telefon pazarında rekabetçi bir konuma yerleşemeyen Alcatel giriş seviyesi telefonları ile çeşitli pazarlarda müşteriler ile buluşmaya devam ediyor. Alcatel 3 (2025) ile markanın telefonlarına bir yenisi daha eklendi.

Telefonun detaylarına geçmeden önce Alcatel markasının Nokia'ya ait olduğunu ve şu anda TCL tarafından lisanslandığını hatırlatmalıyız. Bu telefon ilk etapta sadece Hindistan pazarındaki kullanıcılara sunulacak.

Alcatel 3 (2025) Özellikleri

Uzay Grisi ve Teal Mavisi renk seçeneğiyle gelen Alcatel 3 2025'in 6.52 inç büyüklüğündeki LCD ekranı, 576 x 1280 piksel çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı sunuyor. 400 nit maksimum parlaklığa ulaşabilen bu ekran, 5 Megapiksel ön kamera için V şeklinde bir su damlası çentiğe sahip.

Telefonun işlemcisi için pek olumlu konuşmamız mümkün değil. Günümüzde 5 nm ve 3 nm seviyeleri konuşulurken Alcatel 3'e güç veren işlemci, 28 nm fabrikasyon sürecine sahip. 2018 yılında piyasaya sürülen bu Unisoc SC9863A1 işlemciye 3 GB RAM ve 64 GB depolama eşlik ediyor.

Depolama alanını microSD kart ile genişletmek mümkün. 8 Megapiksel arka kameraya LED flaş eşlik ederken, 5010 mAh batarya 10W şarj desteğine sahip. Android 15 Go işletim sistemini kullanan telefonda 3.5 mm kulaklık girişi ve parmak izi okuyucu da bulunuyor.