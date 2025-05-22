Dev Bataryalı Xiaomi 15S Pro Tanıtıldı! İşlemcisine Çok Şaşıracaksınız

Uzun süredir beklenen Xiaomi 15S Pro tanıtıldı. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. İşlemcisiyle şaşırtan akıllı telefon devasa batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı sunuyor.

Xiaomi 15S Pro Özellikleri

6,73 inç ekran büüyklüğüne sahip Xiaomi 15S Pro, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1440 x 3200 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 522 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 216 gram ağırlığındaki telefon 161,3 x 75,3 x 8,33 mm boyutlarında.

Immortalis-G925 MC16 GPU'ya sahip olan telefonda Xring O1 işlemcisi bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci 10 çekirdek içeriyor. 16 GB LPPDDR5x RAM'e sahip telefon 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı UFS 4.0 depolama seçeneği sunuyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.4 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.5 diyafram değerine sahip periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

15S Pro'nun ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera mevcut. Arka kameralar 8K, 4K, 1080p ve 720p, ön kamera ise 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

6.100 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile birlikte gelen telefon çift SIM (nano + nano) destekliyor. IP68 sertifikası, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Xiaomi 15S Pro Fiyatı