Tanımadığı Kadına Alev ve Kalp Emojisi Atan Kişinin Hapsi İsteniyor!

Bir adamın tanımadığı bir kadına emoji ve mesaj yollaması, hapsiyle sonuçlandı. Mesaj atan kişi avukatına başvurarak bu süreci başlattı. İşte detaylar!

Sosyal medya uygulamalarında bazen tanımadığımız insanlardan mesaj veya paylaştığımız storylere (hikaye) yanıt alabiliyoruz. Konya'da ise buna benzer bir olay yaşandı ve sonu pek de beklenen şekilde olmadı.

Sosyal Medyada Mesaj Atmak Başına Büyük Bela Açtı

Konya'da meydana gelen olayda bir adam Instagram'dan bir kadına alev ve kalp emojisi yolladı. Ardından mesaj attığı kadın, hoşuna gitmeyen bir mesaj alınca olayı avukatına taşıdı.

Konyalı adam, tanımadığı bir kadının gönderisine önce alev ve kalp emojisi yolladı, daha sonra da ''Taş mısın mübarek?'' şeklinde bir mesaj attı. Bunu gören kadın adamdan şikayetçi olarak avukatına başvurdu. Mahkemeye taşınan bu olay, adamın harketinin ''cinsel taciz'' olarak adlandırılarak hapis istemiyle sonuç buldu.

Yapılan bu suçlamalar, 12. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık, kendini bu şekilde açıkladı: ''Sosyal medyada gezinirken herkese hesabı açık olan kadına denk geldim. Paylaşmış olduğu fotoğraflara baktım. Kendisini beğendiğim için kalp ve alev emojisi ile 'taş mısın mübarek' diye mesaj attım. Amacım kimseyi taciz etmek, kimseye rahatsızlık vermek değildi. Zaten attığım mesaja geri dönüş yapmayınca ben de bir daha mesaj atmadım.''

Fakat bu açıklama yeterli görülmedi çünkü savunmasında ilgili kişiyi beğendiğini belirtiyordu. Bu açıklama adamın lehine kullanılarak cinsel taciz olarak sayıldı ve 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.