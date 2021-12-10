Amazon Açıkladı: Alexa.com Kapanıyor

1996 yılında hayata geçirilen Alexa.com, internet sitelerini analiz etmek ve onları kıyaslayabilmek için kullanabileceğiniz kullanışlı bir çevrim içi araç olarak öne çıkıyor. Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre Alexa.com, yirmi altıncı yaş gününden sadece bir ay sonra emekliye ayrılacak.

Alexa.com Ne Zaman Kapanacak?

Amazon tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda internet siteleri hakkında detaylı veriler edinebilmenizi sağlayan Alexa.com, 1 Mayıs 2022 tarihinde kapatılacak. Bu, çevrim içi servisin son birkaç ayı olduğu anlamına geliyor. Alexa.com artık yeni ücretli aboneliklere onay vermiyor ancak halihazırda bir aboneliğiniz varsa, bunu 1 Mayıs 2022 tarihine kadar kullanabileceksiniz.

Şirketin resmi açıklamasında "Yirmi beş yıl önce Alexa Internet'i kurduk. Dijital kitlenizi bulmanıza, erişmenize ve dönüştürmenize yardımcı olan yirmi yılın ardından, 1 Mayıs 2022 tarihinde Alexa.com'u emekli etmek için zorlu bir karar aldık." ifadelerine yer verildi.

Amazon tarafından yapılan açıklamada Alexa.com'un neden kapandığına yönelik herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak servisin her geçen gün daha az kullanıcıya eriştiği bilinen bir gerçekti. Yani Alexa Internet, artık eskisi kadar rağbet gören bir servis gibi gözükmüyor ve Amazon, işi burada sonlandırmak istemiş olabilir.

Alexa.com kullanıcıları son kullanım tarihi olan 1 Mayıs 2022 tarihine kadar hesaplarına erişebilecek ve hizmetlerden faydalanmaya devam edebilecekler. Ayrıca bu tarihten önce hesabınızdaki verileri dışa aktarabilirsiniz. Benzer şekilde araçlardan edinilen veriler de dışa aktarılabilir olacak.

Peki siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu ana dek Alexa Internet'e herhangi bir şekilde ihtiyaç duydunuz mu? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.