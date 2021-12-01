Amazon Türkiye, Black Friday'de En Çok Satan Ürünleri Açıkladı

Amazon Türkiye tarafından yapılan açıklama ile birlikte Black Friday'de en çok satan ürünler listesi belli oldu. Şirket ayrıca en fazla satışın gerçekleştiği kategorileri de paylaştı.

Black Friday'de En Çok Satan Ürünler Listesi

Julius Meinl Praesident Blend 250G öğütülmüş kahve Elidor Superblend 2’si 1 arada şampuan Yumoş Extra konsantre çamaşır yumuşatıcısı Lilyum 1440 ml Nescafe 2’si 1 Arada 10’lu paket Domestos Çamaşır Suyu Çam Ferahlığı Maksimum Hijyen 3240 ml CLEAR Men saç dökülmesine karşı şampuan 600 Ml Nestle Damak Kare 63G Yumoş Extra konsantre çamaşır yumuşatıcısı Orkide 1440 ml Familia Plus 3 katlı tuvalet kağıdı 32’li ve Julius Meinl Jubılaeum Blend 250G öğütülmüş kahve

Amazon'un 14-29 Kasım arasında gerçekleşen Gülümseten Cuma Fırsatları’nda en çok satışın yapıldığı kategoriler bilgisayar, telefon ve telefon aksesuarları ve mutfak ürünleri oldu.

Türkiye'de Black Friday indirim döneminde en çok satan ürünlerin ilk üç sırasında Julius Meinl Praesident Blend 250G öğütülmüş kahve, Elidor Superblend 2’si 1 arada şampuan ve Yumoş Extra konsantre çamaşır yumuşatıcısı yer aldı.

Amazon Türkiye müşterileri ayrıca yıldızlı ürünlerde en iyi fiyat garantisi, bedava ve hızlı kargo seçenekleri, seçili ürünlerde tüm kredi kartlarında 12 aya varan taksit imkânı, mobil uygulama üzerinden yapılan alışverişlere özel indirimler, ocak ayı sonuna kadar uzatılmış iade süreleri ve çok daha fazla fırsattan yararlandı.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon, bu kampanya döneminde dünya genelindeki müşterilerine milyarlarca paket teslim etti. 26 Kasım’dan 29 Kasım’a kadar olan indirim döneminde dünya genelindeki satışların yarısından fazlası, çoğu küçük ve orta ölçekli işletmeler olan satış ortaklarından yapıldı.

Kasım indirim sezonu boyunca dünya çapında en çok satan kategoriler ev ürünleri, oyuncak ve giyim oldu. Ayrıca Gülümseten Cuma Live serisinin son bölümü, 3 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’de yayınlanacak.

Black Friday'de en çok satan ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.