Alibaba'ya Casusluk Soruşturması: Şirket Avrupa'dan Çekilebilir!

Belçika güvenlik birimleri tarafından yapılan açıklamaya göre Belçika İstihbarat Servisi, Alibaba'nın Avrupa'daki başlıca lojistik merkezini potansiyel casusluk faaliyetleri endişesiyle yakından izlemeye başladı.

Güvenlik birimleri, Alibaba'nın Liège'in zor durumdaki ekonomisine 100 milyon avro yatırım yapması için 2018 yılında imzalanan bir anlaşma doğrultusunda, Alibaba da dâhil olmak üzere Çinli kuruluşların olası müdahalelerini tespit etmeyi amaçlayarak şirketin Liège kargo havalimanındaki lojistik operasyonlarını incelemeye aldı.

Alibaba'nın Lojistik Operasyonları İncelemeye Alındı

Alibaba'nın görevi kötüye kullanma iddiasını reddetmesine rağmen konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar AlibabaExpress'in açılışından neredeyse iki yıl sonra Belçika Devlet Güvenlik Servisi'nin (VSSE) Alibaba'nın faaliyetlerini izlemeye devam ettiğini ortaya koyuyor. VSSE'nin dikkati, Çinli şirketlerin verilerini Çinli yetkililer ve istihbarat servisleriyle paylaşmasını zorunlu kılan ve bu verilerin ticari olmayan amaçlarla kötüye kullanılmasına olanak tanıyan Çin mevzuatıyla ilgili endişelerden kaynaklanıyor.

Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, FT'ye verdiği demeçte Alibaba ile yapılan ilk görüşmelerin tabiri caizse "eski bir yüzyıla" ait olduğunu söyledi ve "saflık zamanlarının değiştiğini" belirtti.

Soruşturma, Alibaba'nın Avrupa Ticaretlerini Etkileyebilir

Liège tesisi, Alibaba'nın yan kuruluşu Cainiao tarafından işletilen tek Avrupa lojistik merkezi konumunda ve esas olarak AliExpress aracılığıyla doğrudan Avrupalı tüketicilere satılan malların taşınmasını kolaylaştırmakta.

Casusluk endişeleri lojistik merkezin inşasından önce de vardı ve Belçika parlamentosu daha önce bu konuda alarm vermişti. Çin o dönemde Çinli şirketlerle bağlantılı güvenlik risklerine ilişkin bu iddiaları şiddetle reddetmişti ancak VSSE'den yapılan son açıklama, bu endişelerin merkezin açılışından sonra da devam ettiğini gösteriyor.

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