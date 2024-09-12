Tüketiciler Dikkat! Alışverişte Fiş Almazsanız Ceza Ödeyeceksiniz

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı gelir elde etmenin önüne geçmek ve vergi kaçırılmasını önlemek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda size 7 bin TL üzeri alışverişlerde nakit kullanımının yasaklanacağından bahsetmiştik. Şimdi ise fiş kesmeyen esnafa karşı ilginç bir hamle gündemde.

Buna göre, işletmelerin alışverişinize fiş ya da fatura kesmemesi durumunda suçlu siz olacaksınız. Kayıt dışı alışverişi bildirmek için beş iş günü süre tanınan tüketici eğer bunu yapmaz ve yakalanırsa 5 bin TL özel usulsüzlük cezası ödemek zorunda kalacak. İşte detaylar!

Alışverişte Fiş Almayan Vatandaşa 5 Bin TL Ceza

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre, tüketiciler alışverişin ardından fiş veya fatura talep etmekle yükümlü olacak. Fiş verilmemesi durumunda ise söz konusu işletmeyi şikayet etmek zorunda. Eğer alışverişte fiş kesilmediği ve beş iş gününde şikayet edilmediği tespit edilirse işletmeyle birlikte tüketiciye de ceza kesilecek.

Elbette ki işletme ise bunun çok daha üzerinde bir cezaya çarptırılacak. Kart ile ödeme yapan tüketicilerin ise endişelenmesine gerek yok. Her ne kadar bu durum ilk bakışta biraz "acımasız" görünse de farklı açılar olduğunu belirtmek gerek. Örneğin işletmeler zaten bir ürünü satarken tüm gider kalemlerini hesaplıyor ve perakende fiyatını ona göre belriliyor.

Bunun içinde KDV, gelir vergisi ve benzeri kalemler de var. Ancak siz fatura ya da fiş almadığınızda ve bu satış resmi olarak belgelenmediğinde siz yine o gider kalemlerini ödemiş ancak verginizi Türkiye Cumhuriyeti kasasına değil esnafa kar marjı olarak vermiş oluyorsunuz. Bu nedenle irili ufaklı her işletmenin mevzuata uygun hareket etmesi önemli.

Yine de denetleme yükümlülüğü ve sorumluluğunun vatandaşa verilmesi eleştirilere neden olabilir. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Alışverişlerinizde fiş ya da farura kesilmemesi durumunda sizin de ceza riskli altına girmeniz sizce adil mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.