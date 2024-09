Şok İddia: Alışverişte Nakit Kullanımına Kısıtlama Geliyor, Banka ve Kredi Kartı Zorunlu Olacak!

Türkiye'deki nakit kullanımı her geçen gün biraz daha azalıyor. Bunun en önemli nedeni ise enflasyona bağlı olarak artan fiyatlar. Örneğin gün içerisinde fırın ve markete uğraması gereken bir vatandaş çok fazla ürün almasa bile birkaç yüz TL harcıyor. Bu da kart kullanımını artırıyor.

Elbette ki eski alışkanlıklar ve diğer nedenlerle nakit kullanan insan sayısı da bir hayli fazla. Ancak bu da değişmek üzere. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, 7 bin TL ve üzeri alışverişlerde banka veya kredi kartı kullanımı çok yakında zorunlu olacak. İşte detaylar!

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığını iddia etti. Düzenleme, belirli bir meblağın üzerindeki alışverişlerde banka veya kredi kartı kullanımının zorunlu olmasını kapsıyor. Bunun için belirlenen üst sınır ise 7 bin TL.

Örneğin herhangi bir ürün ya da eşya satın almak için bir dükkana gittiniz. Alacağınız şeyin fiyatı ise 6.999 TL'yi geçmiyorsa bir sorun yok. İster nakit isterseniz de kart ile ödeme yapabilirsiniz. Ancak 1 TL arttığı ve 7 bin TL'nin üzerinde bir harcama yapıldığı an kişilerin ve kurumların işlemlere kart ile devam etmesi zorunlu olacak.

Elbette ki bu durum gerçekten de uygulanırsa kurallara uymayan kişi ve kurumlara ceza yazılacak. Elbette ki düzenlemenin hayata geçirilip geçirlmeyeceği şu an için belli değil. Bu nedenle şu an için vatandaşlar nakit ya da kart harcamalarını istedikleri gibi yapabilir. Merak edenler için Prof. Dr. Şenol Babuşcu düzenlemenin taslağını da paylaştı.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 459)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: ...)

Madde 1- 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)'nin 2. bölümünün birinci fıkrasında yer alan "mükelleflere" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve mükellef olmayanlara" ibaresi eklenmiştir.



Madde 2- Aynı Tebliğin 3. bölümünün birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "vergiden muaf esnafı," ibaresinden sonra gelmek üzere "mükellef olmayanları," ibaresi eklenmiş ve (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.



Madde 3- Aynı Tebliğin 4.1. bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.



a) Bölümün birinci fıkrası "Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların (mükellef olmayanların kendi aralarında yapacakları işlemler hariç olmak üzere) yapacakları, 7.000 TL'yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur." şeklinde değiştirilmiştir.



b) Bölümün son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki örnek eklenmiştir.



"Örnek: Kamu kurumunda memur olarak çalışan Bay (A) evinde kullanmak üzere, beyaz eşya perakende ticareti ile uğraşan (B) Ltd. Şti.'nden 20.000 TL tutarında bir buzdolabı satın almıştır.



Söz konusu buzdolabının tutarı 7.000 TL'lik haddi aştığından bu işleme ait tahsilat ve ödemenin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekmektedir. Söz konusu tahsilat ve ödemede tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda memur Bay (A) ve (B) Ltd. Şti.'ne ayrı ayrı ceza uygulanacaktır."



Madde 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.



Madde 5- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.