Alldocube yeni bir Android tablet tanıttı. Böylece iPlay 80H'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihaz yüksek çözünürlüklü ekran ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikaktleri üzerinde topluyor. Android 17 işletim sistemine sahip tablette Unisoc tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli işlemci mevcut.

Alldocube iPlay 80H'nin Özellikleri Neler?

Özellik Alldocube iPlay 80H Ekran 11 inç IPS Çözünürlük 1920 x 1200 piksel Yenileme hızı 60Hz Parlaklık 350 nit İşlemci Unisoc T615 RAM 6 GB LPDDR4X Sanal RAM 10 GB'a kadar ek kapasite Depolama 128 GB UFS 2.2 Hafıza kartı 1 TB'a kadar microSD Batarya 8.800 mAh Şarj 18W Arka kamera 8 MP Ön kamera 5 MP İşletim sistemi Android 17 Bağlantı 4G LTE, çift SIM, çift bant Wi-Fi Bluetooth 5.0 Ses Dört hoparlör Kalınlık 7,6 mm Biyometrik güvenlik Yüz tanıma

iPlay 80H'nin Ekran Özellikleri Neler?

11 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, IPS ekran üzerinde 1920 x 1200 piksel çözünürlük, 60Hz yenileme hızı ve 350 nit parlaklık sunuyor. Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekranı o kadar rahat görebilirsiniz. Düşük nit değerine sahip ekranlar, güneş ışığı altında çok zor görülür.

350 nit parlaklığın kapalı alanlar için fazlasıyla yeterli olduğunu belirtelim. Örneğin evde ışıklar veya pencere açıkken ekran sorunsuz şekilde görebilir ancak dışarıdayken güneş ışığı atlında ekranı görmek oldukça zordur. IPS ekran ise geniş görüş açısına sahip.

iPlay 80H'de Hangi İşlemci Var?

Tablette 12 nm üretim süreciyle geliştirilen Unisoc T615 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcide 1.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.6 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 12 nm işlemciler, 14 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

iPlay 80H'nin Kamera Özellikleri Neler?

iPlay 80H'nin arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. 7,6 mm kalınlığında olan tabletin ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu arada cihazda Android 17 işletim sistemine sahip cihazda yüz tanıma ile ekran kilidi açma özelliği de yer alıyor.

iPlay 80H'de Çift SIM ve 4G LTE Desteği Var mı?

Tablette iki nano SIM kart yuvası bulunuyor. 4G LTE bağlantısıyla mobil internete erişilebildiği gibi sesli arama da yapılabiliyor. Kablosuz bağlantı seçenekleri arasında çift bant Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 yer alıyor. Konum belirleme için GPS, Glonass ve BeiDou sistemleri destekleniyor. Elektronik pusula, ivmeölçer ve Hall sensörü de donanımda bulunuyor.

Alldocube iPlay 80H'nin Fiyatı Ne Kadar?

Alldocube iPlay 80H için 156 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 7 bin 922 TL'ye denk geliyor.

Alldocube iPlay 80H Türkiye'de Satılacak mı?

Alldocube iPlay 80H'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Alldocube marka tabletler satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Alldocube iPlay 80H'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

iPlay 80H, tabletini genellikle video izlemek, internette gezinmek ve günlük uygulamaları kullanmak için tercih edenlere hitap ediyor. Dört hoparlör, 11 inç ekran ve 8.800 mAh batarya kapasitesi bu kullanım için yeterli bir donanım sunuyor. Bu arada cihazın uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Ayrıca 4G LTE desteğinin de önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim.