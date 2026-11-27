vivo'dan Yeni Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü
vivo X500s'in işlemcisi ortaya çıktı. Peki, yeni amiral gemisi modelinde hangi işlemci bulunacak? İşte telefona dair merak edilen ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- İddiaya göre vivo'nun yeni amiral gemisi modelinde Dimensity 9600 Pro'nun özel bir sürümü bulunacak.
- Dimensity 9600 Pro, MediaTek tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirildi.
- İşlemcide 4,55 GHz hızında çalışan iki çekirdek, 4,35 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 3,1 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.
vivo'nun yeni amiral gemisi X500s'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun işlemcisi ortaya çıktı. İddiaya göre cihazda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Bu işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.
vivo X500s Hangi İşlemciye Sahip Olacak?
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 9600 Pro
|Üretim teknolojisi
|2 nm
|İşlemci çekirdekleri
|8 çekirdek, 2+3+3
|C2-Ultra çekirdekleri
|2 adet, 4,55 GHz
|C2-Pro çekirdekleri
|3 adet, 4,35 GHz
|Diğer çekirdekler
|3 adet, 3,1 GHz
|Toplam önbellek
|34,5 MB
Dimensity 9600 Pro Nasıl Bir İşlemci?
İddiaya göre vivo'nun yeni amiral gemisi modelinde Dimensity 9600 Pro'nun özel bir sürümü bulunacak. MediaTek tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9600 Pro'da 4,55 GHz hızında çalışan iki çekirdek, 4,35 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 3,1 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.
Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı yüzey alanına daha fazla transistör sığdırılabiliyor. 2 nm işlemci, 3 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.
Dimensity 9600 Pro'nun vivo X500 Pro ve vivo X500 Pro Max dahil olmak üzere pek çok telefonda yer aldığını belirtelim. Bu arada serinin önceki modeli vivo X300s modelinde Dimensity 9500 işlemcisi tercih edilmişti. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 4,21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3,5 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2,7 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor.
vivo X500s Türkiye'de Satılacak mı?
vivo X500s'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda X300, X300 Pro ve X500 Pro Max dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X500s'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.
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Editörün Yorumu
vivo X500s'in güçlü işlemci sayesinde yüksek performans sunacağını söyleyebilirim. Böylece telefon, aksiyon RPG türündeki Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabilecektir. Hatta video düzenlemek gibi ağır işler bile rahatça yapılabilecektir.